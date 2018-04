Po Mlýnském náhonu až do Rakouska

V kánoích a kajacích budou moci v budoucnu turisté plout po Mlýnském náhonu na Znojemsku. "Ve spolupráci s rakouským městečkem Laa an der Thaya jsme zažádali o grant z fondu EU Phare," řekl starosta Strachotic na Znojemsku Jan Šinogl. Projekt počítá s možností plavby pro malé loďky po celé délce toku až ke státní hranici u Hevlína. Po vstupu Česka do EU a otevření státních hranic budou moci turisté plout až do rakouského Laa an der Thaya.