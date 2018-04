Po jedné z nejslavnějších cyklostezek Evropy

Cyklostezka, kterou stavěli už Římané

Cyklostezka podél Dunaje je označována za vůbec nejstarší tohoto typu. Její kořeny však sahají dál než vynález bicyklu. Základem této cesty je totiž hrázní silnice vybudovaná Římany jako součást "Limes", tedy severní hranice římské říše, kterou v místech dnešního Bavorska a Rakouska tvořil Dunaj.

Tato cesta byla opatřená palisádami a strážními věžemi a vedla z Řezna neboli Regensburgu až do Semlinu (srbsky Zemunu, dnes čtvrti Bělehradu u soutoku Dunaje a Sávy). Římané podél Dunaje vybudovali tábory i civilní města: Lentla (dnes Linec), Lauriacum (Enns), Namara (Melk), Favianae (Mautern), Comagenae (Tulln) a Vindobona (Vídeň).

Kde začít?

Je spousta možností, kde začít a kde skončit. Co takhle nasednout na kolo už v Česku a skončit tamtéž? Ideální pro to je východní větev stezky: trasa Pasov-Vídeň. Jednou z možností, jak se dostat "na start", je dopravit se (třeba vlakem) do Železné Rudy. Od hranice s Německem už to je k druhému největšímu evropskému veletoku pěkně z kopce. Proč si trochu neužít svižného sešupu do údolí? Dolů to jde vždycky dobře a takovéhle sjezdy už na Podunajské stezce nezažijete.

Po zhruba 70 kilometrech jízdy Bavorským lesem je tu Dunaj a první velké město na naší pouti - Deggendorf. Takových měst ještě bude! Pokud se zrovna ve městě nekonají tradiční slavnosti Niebelungů, snad postačí projít se historickým centrem s monumentální radnicí, ochutnat v hospůdce bavorské pivo a vyrazit směrem jihovýchod.

Zatímco do Deggendorfu to z Železné Rudy bylo hlavně po silnici, nyní už během celého putování nesjedete z asfaltové stezky "vyrobené" pro cyklisty a kopírujete tok řeky. Takže výškových metrů už si též příliš neužijete.

Pasov je známý jednak díky tomu, že je na hranici Německa s Rakouskem, jednak tím, že se zde stékají tři řeky - Dunaj, Inn a Ilz. Je to tu tak trochu jako s Vltavou a Labem u Mělníka - přestože je tu Inn ze všech řek nejmohutnější, zůstal Innu "černý Petr" dunajského přítoku.

Báně kostela Stephansdom a přilehlých paláců tvoří při pohledu od řeky monumentální dominantu. Proud bohatství, z něhož město povstalo, kdysi protékal i Čechami -právě tudy vedla od středověku zlatá stezka mířící dál na Prahu. Na sever odtud převáželi ze solných dolů v Bavorsku a v dnešním Rakousku sůl. To byly ty časy, kdy sůl možná nebyla nad zlato, ale za zlato určitě...





Pasov

Šperky na náhrdelníku

A pak už stačí v podstatě jen jet a dobře se dívat. Jako šperky na modravém náhrdelníku jsou podél Dunaje "rozvěšeny" desítky hradů, zámků a klášterů, drtivá většina vesnic a měst podél trasy se může chlubit pečlivě zrekonstruovanými historickými domy.

Zřejmě nejkrásnější částí cyklostezky mezi Pasovem aVídní je údolí Dunaje mezi Ybbsem a Kremží (Krems). Jeho západní úsek, Niebelungengau, leží pod poutním kostelem Maria Taferl. Z terasy před barokní bazilikou si lze vychutnat fantastický výhled přes předhůří Alp až daleko do světa hor kolem Ötscheru, Dürrensteinu a Hochkaru.

V bezprostřední blízkosti leží zámek Artstetten, kde našli své poslední spočinutí po sarajevském atentátu v roce 1914 rakouský následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand a jeho choť a kde dnes osvětluje osudové události z pozdní doby monarchie stálá výstava pod názvem Pro srdce a korunu. Na břehu řeky jsou rovněž stará habsburská sídla, zámek Persenbeug u Ybbsu a zámek Luberegg.





Krems

Podunajská cyklostezka



Trasa výletu Z Pasova přes Linec, Melk, Krems až do Vídně nebo k hranici s Českem. Ze Železné Rudy do Valtic je to zhruba 500 kilometrů. Co cestou uvidíte Výstavní města Pasov či Linec, zámek Artstetten, největší benediktinský klášter v Evropě Melk.

Údolí vína a plodnosti

Hned za Lubereggem začíná údolí Wachau, označované za "úsměv na tváři Rakouska". Na jeho začátku stojí na vysoké skále klášter Melk. Tento vzor barokní nádhery je největším benediktinským klášterem v Evropě. Za jeho 360 metrů dlouhou fasádou čeká návštěvníky fronta výstavných císařských komnat, mramorový sál, kostel a vybavená knihovna.

Melk se výrazně zapsal i do čerstvých českých dějin. Právě tady nám v roce 2000 Rakušané málem "zrušili" elektrárnu Temelín.

Následující úsek toku je lemován strmými terasovitými svahy porostlými vinicemi. Na jejich úpatí se podél břehu řadí jedna idylická vinařská obec za druhou. Oblast je však proslulá nejen vínem.

Ve Willendorfu stojí nadrozměrná napodobenina Willendorfské venuše, asi 28.000 let starého symbolu plodnosti, který tu byl nalezen.

Přívlastek "perla Wachau" patří starému městu Dürnstein. Na jeho hradě byl před dobrými 800 lety držen v zajetí Richard Lví srdce.

Od města Tulln už je to do Vídně jen kousek. Pokud však chcete Podunajskou stezku zakončit stylově "po stezkách" a zamířit rovnou domů, můžete se Vídni vyhnout (ostatně její poklady je lepší vychutnat jinak než na kole) a mezi Tullnem a Korneuburgem se napojit na další stezku - tentokrát jantarovou.

Tudy putoval už od římských dob jantar od Baltského moře až k moři Jaderskému. Cyklistická trasa stezky vede přes Stockerau, kde je mimo jiné kostel s nejvyšší věží v Dolním Rakousku, přes Ernstbrunn se zámkem, jehož historie sahá až do 11. století, k přechodu Valtice. A jste doma! Máte za sebou zhruba 500 kilometrů, což při kvalitě cesty a za dobrého počasí mohou i méně zdatní cyklisté zvládnout za méně než týden.





Dürnstein