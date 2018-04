Po internetu si zajistíte dovolenou podle vašich snů, ale bude dražší než u cestovek

21:54 , aktualizováno 21:54

Odklon od využívání služeb cestovních kanceláří při cestách českých občanů do zahraničí s využitím letecké nebo autobusové dopravy nelze očekávat ani v dnešní době moderních komunikačních technologií. Občané jsou sice schopni si například prostřednictvím internetu zajistit zájezd na míru lépe než CK, většinou však také dráž. CK totiž vzhledem k množství turistů, které vozí do ubytovacích kapacit, jsou schopny zajistit příznivější cenu ubytování a díky charterovým linkám autobusů nebo letadel i levnější cenu dopravy. Uvedl to ředitel analytické firmy Mag Consulting Jaromír Beránek.