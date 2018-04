Po hřebenech Vsetínských vrchů

Pokud vyrazíme z Jablůnky po modré cykloturistické značce podél Dráhového potoka dojdeme nejprve k úpatí kopce Niva. Po šotolinové cestě vyjdeme na hřeben, z něhož se nabízí pěkný výhled do údolí Vesníku s řídkou obytnou zástavbou.

Odbočujeme prudce vlevo a po jemném štěrku procházíme krátce lesem, za nímž je naopak výborný výhled do údolí Vsetínské Bečvy, abychom se po dalším průchodu lesem ocitli na louce před nevýrazným vrškem Vlčica. Nad Růžďkou se dostáváme na trochu lepší polní cestu, která se u hřebenu zleva napojuje na červenou turistickou značku od Vsetína. Po zpevněné silnici dojdeme podél vysílače a budov bývalého JZD Bystřička-přehrada na Dušnou a k rozcestí s odbočkou na Vsacký Cáb.

Před námi je nepříliš zajímavých červeně značených pět kilometrů po zpevněné cestě s proměnlivým profilem vedoucím většinou v lese. Po obou stranách je silnice vylepšena občasnými závorami na odbočkách, jež umožňují vjezd jenom vozidlům lesáků. Z červené značky odbočujeme na rozcestí pod Vsackým Cábem a po žluté zakrátko dojdeme k chatě, od níž se otevírá krásný výhled na Javorníky.

Chata Vsacký Cáb (informace na telefonu 0657-657500) je v rekonstrukci a při otevírací době 09-23 hodin ve všední dny a 09-02 hodin o víkendech nabízí rozsáhlou nabídku nápojů (mimo jiné několik značek piva) a jídel za velmi dobré ceny. Za chatou končí zpevněná silnice a přecházíme na lesní cestu, po níž dojdeme po přibližně 1,5 km na 830 metrů vysoký vrchol Ptáčnice, cesta je tady také dokonale zničená těžkou lesní technikou.

Z Ptáčnice, kde je turistický přístřešek, pokračuje rozježděná silnice po žluté značce směrem na Valašskou Bystřiči a my odbočíme doprava na červenou značku jdoucí po hřebenu až do sedla Čarták. Scházíme do sedla pod Ptáčnicí a lesem jdeme mírně zvlněným terénem až poblíž vrcholu Lušovka (875 m), jenž obcházíme ze severu. Po hřebeni přicházíme k rozcestí Šerhovny, z něhož odbočuje žlutá značka dolů přes Provázkovy chlévy také do údolí Hrubé Brodské. Z rozcestí se nadále držíme hřebenovky a po kilometru přicházíme k dalšímu rozcestníku Pod Vsackou Tanečnicí. Tady se odpojuje modrá značka na jih, kterou posléze využijeme k sestupu. Zatím jdeme k půl kilometru vzdálenému cíli dnešního výletu, jímž je vrchol Tanečnice (912 m). Na něm se nachází pomník partyzánům popraveným na nedalekých Šerhovnách. Z Tanečnice je možné pokračovat dále po červené do sedla Čarták a odtud sestoupit do Karolinky (žlutá značka) nebo Velkých Karlovic (zelená značka). Tentokrát však zvolíme návrat do sedla Pod Vsackou Tanečnicí a z něho sestup do údolí Malá Brodská.



TURISTICKÉ TIPY NA VÍKEND

Pátek 8. 12. Rybníčkova skála - přírodní památka: Výlet z Radostic k Rybníčkově skále (opuštěný lom v permské břidlici, naleziště zkamenělin fosilních ryb). Trasa 24 km. Odjezd v 5.01 hod. z ČD Otrokovice.

Sobota 9. 12. Mikulášský pochod: Sedmý ročník Mikulášského pochodu, cyklojízdy, případně lyžařské jízdy. Start na nádraží ČD Bzenec od 8 do 9.30 hod. Připraveny budou trasy 16, 18, 23 km s cílem ve Vlkoši.

Neděle 10. 12. Od konečné ke konečné: Louky - Mladcová : Další z nenáročných vycházek okolím Zlína.

Lipo-javorová alej (nenáročná turistika): Trasa: Otrokovice, Dřevnice, Kaliště, Nový Dvůr, Lipo-javorová alej, křížová cesta, Kvasice (12 km). Sraz v 10.50 hod. ve vestibulu ČD Otrokovice.