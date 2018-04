Po euroregionu na kole - X

Silničkou plnou serpentin stoupáme do osady Smolná a pak pozvolnějším terénem dojedeme do Horní Rotavy (km 6,8) na rozcestí s cyklotrasou č. 2044 a pěší zelenou značkou, která nás bude doprovázet necelé dva kilometry. Odbočíme doleva projíždíme kolem hasičské zbrojnice, trafostanice a myslivny a z přímého směru odbočíme až na rozcestí turistických tras Pod Rotavskou myslivnou(žlutá a zelená). Tady se dáme doprava společně se žlutou pěší trasou. Asi po kilometru a půl míjíme odbočku k přírodní památce Rotavské varhany. O původu této přírodní zajímavosti už jsem se zmínil. Jsou tu ale i další, o kterých stojí za to se zmínit. Pokud se vyšplháme až na skalní vyhlídku na vrcholu, shlížíme do Rotavské rokle a údolí Novoveského potoka. Ten nám prozradí, kudy vede jeden z hlavních příčných zlomů Krušných hor nazvaný Hornoslavkovský zlom. Voda potoka si razí cestu právě propadlinou zlomu. Stejně tak jako na podélném Krušnohorském zlomu, který se táhne z Chebska až na Mostecko dochází k projevům seizmické činnosti při pohybu zemských ker, jak je známe i z nedávné doby. Geologická historie tohoto kraje je tak zajímavá, že ji nelze v žádném případě v těchto několika větách obsáhnout. Ale třeba budou tyto řádky pro inspiraci. Přímo v údolí pod námi je vidět kostelík obklopený vzrostlými smrky. Pozornému turistovi neujde, že jsou zasázeny do tvaru srdce. Vrátíme-li se k pěšině, která nás na vyhlídku přivedla a v jejím směru slezeme asi o 20 metrů níže na opačnou stranu skály, objevíme po chvíli pozorování málo známý kulovitý druh odlučnosti čediče. Vrátíme se k odbočce a sjedeme na silnici nad Rotavou. Po půl kilometru však odbočíme doleva a lesní cestou v údolí potoka Skřiváň dojedeme na rozcestí turistických tras u zámečku Favorit (km 12,5). Pokračovat pak můžeme po cyklotrase č. 2044 přes Šindelovou do Přebuzi a Kraslic (z Šindelové také do Nejdku), nebo přes Smrčiny, Jindřichovice a Háj do Dolních Niv a Sokolova. Kdo se nezalekne horského terénu, má nepřeberné možnosti. Pamatujme ale také na to, že cyklotrasy jsou budovány (alespoň pokud je to možné) po co nejméně frekventovaných silničních komunikacích a v terénu po schválených zpevněných lesních cestách. Vyplatí se je tedy využívat. A pokud zjistíte někde poškození cykloznaček nebo cykloturistických směrovek, určitě si to nenechte pro sebe. Jen udržované cyklotrasy budou dobrým vodítkem pro ty, kteří se rozhodnou náš kraj poznat. Mohou být zdaleka, ale také z vedlejšího města.