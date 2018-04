Po Euroregionu Egrensis na kole

Rozcestí turistických pěších značek a cyklotras je u autobusové zastávky (odbočka k Mauzoleu 0,6 km). K podrobnější orientaci nám může posloužit značení pěší modré do Loučné a Oloví. Opustíme Jindřichovice a projedeme osadu Loučná, za kterou končí asfaltová a pokračuje polní cesta. Ta bývá v létě zarostlá. O to zajímavější terén pro horská a trekingová kola. Před Olovím absolvujeme poměrně prudký sjezd a do města vjedeme u hasičské zbrojnice. Sjedeme serpentinou k rozcestí turistických tras Oloví u závor (km 6). Tady se naše cyklotrasa křižuje s cyklotrasou č. 2073 z jedenáctého pokračování (a také dvěma značkami pěšími), kde byly i základní informace o městě. To, co jsme sjeli dolů do údolí, musíme opět vyšlapat nahoru. Od rozcestí pokračujeme rovně společně se zelenou pěší, za mostem necháme odbočit cyklotrasu č. 2073 doprava a vystoupáme do Oloví ke kostelu a stále po silnici směrem Krajková. Na cestě si všimneme na osmém kilometru odbočky zelené pěší značky doleva a před Dolinou (km 10,5) rozcestí lesní cesty, po které zleva přichází modrá pěší. Doufejme, že v nedaleké budoucnosti zde bude i rozcestí s další cyklotrasou, která by spojovala Krajkovou s Hřebeny a Svatavou převážně po lesních cestách. Z Doliny do Krajkové už je to sotva kilometr. Trasa končí na křižovatce pod obecním úřadem (km 12), ale nemusí to nutně znamenat konec výletu. K další orientaci už stačí mapa a silniční značení, které nám ukáže, kudy domů nebo na vlak do Sokolova (+ 9,9 km). Kdo ještě nemá dost a cítí se na terén, může na křižovatce před Hřebeny doleva, sjet kolem statku ke hradu Hřebeny a ještě níž k železničnímu přejezdu v údolí říčky Svatavy. Je tu rozcestí zelené a modré pěší. My se společně s modrou vydáme přes lávku na druhou stranu říčky a pak už se této značky držíme až do Sokolova. Cesta je místy úzká a přejíždíme dva potoky, proto pozor. Kdo vyjede stoupání za Luhem, ten už může tvrdit, že něco umí, ale pak už je cesta pohodová. Pokud jste jeli se mnou, můžete si připsat (měřeno z Krajkové) ještě 15 km.