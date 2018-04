Po euroregionu Egrensis na kole

, aktualizováno

Další nadregionální cyklotrasou procházející Karlovarským krajem je cyklotrasa KČT č. 36. Na území Euroregionu Egrensis vstupuje u obce Železná na šedesátém devátém kilometru v okresu Tachov a vede většinou po silnicích II. a III. třídy a místy po polních zpevněných cestách. Co se týká náročnosti, neměl by mít průměrně zdatný cykloturista problémy, ale z Lubů dále do Kraslic a Krušných hor je třeba už počítat s horským terénem a velkým převýšením.