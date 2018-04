Po Euroregionu Egrensis na kole

Z Broumova pokračuje po silnici stoupáním přes Jezevčí vrch do Chodovské Hutě a po výjezdu na Panský vrch do Drmoulu do Mariánských Lázní (20 km). Pokud nespěcháme, vyplatí se v Mariánských Lázních nějaký ten den zůstat. Mariánské Lázně nám totiž kromě prohlídky města samotného nabízí šest okruhů pro cyklisty do okolí města za památkami i přírodou v oblasti Slavkovského lesa. Z Mariánských Lázní vyjedeme společně cyklotrasou KČT č. 361. Trasa nás přes Závišín a Horní Kramolín vede pohodlnou silnicí ke klášteru Teplá (34 km, rozcestí s cyklotrasou KČT č. 362). Po prohlídce pokračujeme od rozcestí už po cyklotrase KČT č. 362 do Teplé a odtud po silničce příjemnou krajinou lesů, polí a luk po hranici Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les dojedeme do Otročína, projedeme obcemi Měchov, Chodov a další zastávku si uděláme v Bečově nad Teplou (52 km). Před námi je téměř sedmikilometrové stoupání do Krásna a pak čtyřkilometrový sjezd do Horního Slavkova, kde opustíme cyklotrasu KČT č. 362 a pokračujeme v klesání (po zatím jen plánovaných cyklotrasách KČT č. 2018 a č. 2017 z Údolí) do Lokte (70 km). Pohodlnou lesní cestou vede trasa z Lokte údolím řeky Ohře ke Svatošským skalám a po asfaltové cestě do Doubí (80 km). Společně se zelenou pěší turistickou značkou projedeme kolem železniční zastávky Karlovy Vary-Doubí a po lesní asfaltové cestě dojedeme ke sportovní hale TJ Lokomotiva, odbočíme vlevo do ulice pod ní a doprava kolem městského úřadu k hlavní poště v Karlových Varech (85) km, kde skončíme první část putování po Mezinárodní trase Euregia Egrensis. Je načase se zabývat také tím, co je na cyklotrase k vidění, neboť i poznávací činností je turista živ, i když není smyslem těchto článků nahrazovat průvodce. Spokojíme se s vyjmenováním zajímavých míst a vyhledání informací ponecháme na iniciativě turisty.