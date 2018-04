Po dvou letech na Zélandu: Domů zatím nechci!

Říká se, že život na Novém Zélandu plyne svým vlastním tempem a vlastním stylem. Je to více než pravda. Novozélanďané si s ničím nedělají moc velké vrásky, vše tu běží tak nějak v poklidu a pohodě.

Slovo stres zde poněkud ztrácí svůj význam. To platí v životě i v práci. Když už se objeví nějaký problém, tak ho řeší velmi přímočaře a v ničem nehledají zbytečnou složitost.

Ostatně jednoduchost musí překvapit každého, kdo sem zavítá.

V zaměstnání je standardní výpovědní lhůta dva týdny, pokud na tom zaměstnavatel trvá. Běžné situace, jako je koupě a přepsání auta nebo založení a zrušení účtu v bance, jsou pětiminutové záležitosti, přičemž nikde nemusíte podepisovat stohy papírů nebo dokládat bezpočet identifikačních údajů.

Nový Zéland opravdu není papírovým státem, možná to zní až neuvěřitelně, ale kdo tu byl, tak ví, o čem mluvím.



Fontáta v botanické zahradě

Jak si žijí Novozélanďané?

Myslím, že životní úroveň není špatná. Mzdy jsou zde obecně vyšší, v některých oborech i několikanásobně a spousta věcí je snadněji dosažitelných.

Neznám úplně přesné údaje a nerad bych tímto rozproudil zbytečnou debatu, ale dá se říci, že zdejší minimální mzda se po přepočtu rovná průměrné měsíční mzdě v Čechách. Toto srovnání je na místě především proto, že náklady na život jsou zde podobné jako u nás.

Bydlení je srovnatelné, jsou zde poměrně levná auta a levnější benzin (v současné době cca 23 korun za litr). Řekl bych, že teď už jsou zde levnější i základní potraviny. Takže i pokud pracujete za minimální mzdu, rozhodně nestrádáte.

Jak se tu pracuje

Není to tak dávno, co jsem na různých serverech četl podle mého soudu velmi nešťastné články, kdy redaktor dal dohromady pár jedinců, kteří bez znalosti angličtiny odjeli na Zéland za vidinou peněz.

Po čase se vrátili domů, rozčarováni, s brekem a opovržením, že zde museli dřít na farmách jako nádeníci, a většinou i bez očekávané sumy.

Jak už bylo mnohokrát řečeno, na Nový Zéland se nejezdí za penězi, ale za přírodou a životním stylem. Ani zde nepadají pečení holubi sami do huby a jako všude platí, že jak si to kdo udělá, takové to má.

Nemusíte mít perfektní angličtinu, abyste sehnali práci, ale úroveň vaší angličtiny tvoří vaši hranici a otevírá dveře.



Pohled na Christchurch: pobřeží Tichého oceánu a zasněžené vrcholky Jižních Alp

Já jsem po šesti měsících strávených cestováním a sezonními pracemi dostal příležitost pracovat ve svém oboru a usadil se v Christchurch, který je metropolí Jižního ostrova.

Pracuji zde již téměř dva roky jako IT technik pro společnost v oblasti reprografie. Většinu dne jezdím po zákaznících, instaluji stroje do firemních počítačových sítí, opravuji a řeším problémy.

Díky své práci jsem tak denně v kontaktu se zákazníky a mám možnost nahlížet do prostředí velkých i malých firem. Lidé, se kterými se setkávám, jsou vesměs velmi přívětiví, to, že jsem cizinec, rozhodně necítím jako handicap, naopak to probouzí jejich zvědavost.

Po nějakém čase se vám mnoho věcí stane oproti začátkům samozřejmostí. Naproti tomu, díky české komunitě a kamarádům si člověk rozhodně nepřipadá tak daleko od domova.

Co se týká sezonních prací na farmách, tak si myslím, že je to výborná možnost pro studenty a mladé lidi, jak si rychle vydělat peníze na cestování i na živobytí, což se vám během pár týdnů vždy podaří.

Navíc nejste limitováni pouze farmou, můžete zkusit práci ve městě, v restauracích, obchodech, je to každého volba.



Centrum města připomíná Anglii

Na vzdělání tu nebazírují

Samozřejmě i Nový Zéland má své zvyky, které nám nejsou moc blízké, a společnost se potýká s různými problémy.

Pokud někdo nechce studovat, tak je zde zcela normální, že jde od patnácti let pracovat. V kavárnách, obchodech i ve firmách potkáte velmi mladé lidi.

Není zde cítit tlak společnosti na vzdělání a i proto se Nový Zéland potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí.

Díky mírnějším zimám se Novozélanďané ještě nenaučili stavět domy s centrálním vytápěním a řeší to nešikovně různými přímotopy. Zdaleka ne všichni mají své domovy zařízené a vybavené podle poslední módy. Najít kvalitní bydlení nemusí být pro Evropana, zvyklého na určitý standard, jednoduchá záležitost.

A jako každá anglicky mluvící země má své stravovací návyky založené na fastfoodech, takže pokud se člověk nechce přizpůsobit, musí se snažit sám ve své vlastní kuchyni.

Česká komunita v Christchurch

Asi v každém větším městě narazíte na české usedlíky. Zde v Christchurch existuje i česko-slovenský klub.

Scházíme se pravidelně jednou za čtrnáct dní v hospodě, ale během celého roku se domlouvají různé akce, ať už sportovní nebo jen barbecue a pokec u pivka někde v parku.

Jsou tu v zastoupení všechny věkové skupiny, ale většinu tvoří mladé páry a jednotlivci ve věkové kategorii 25-35 let.

Velmi často mezi nás zavítají i "naplavenci“, jak s humorem říká náš předseda těm, kteří zde tráví jen pár měsíců či jen křižují Christchurch během svých cest. Neznám přesné údaje, myslím, že zde může žít kolem 80 Čechů.



S přáteli na výletě v Queenstown



Co tu drží Evropany

O Novozélandské přírodě nemá cenu dlouze diskutovat. Je krásná, divoká, jedinečná.

Nový Zéland je jako jeden velký národní park, kde na relativně malé ploše najdete vše, od písečných dun a zlatých pláží přes vodopády, jezera, ledovce až po alpské hřebeny a sopky.

Ale krásnou přírodu naleznete všude, ať už v Čechách nebo jinde, na každém kontinentě, možná i jinak krásnou a jedinečnou.

Myslím, že to není to, co tu drží Čechy, potažmo Evropany. Kamarádi a známí se mě ptají, proč Zéland, proč se zde lidé zastavují na svých cestách a přemýšlejí o tom tady zkusit žít?

Podle mého názoru, je to o tom, že se zde lidé k sobě chovají jinak, společnost tu funguje jinak. Lidé jsou k sobě milí a ohleduplní.

Stačí se jít projít do parku, kolemjdoucí se na vás usmějí a pozdraví. Člověk se zde cítí velmi uvolněně a bezpečně.

Cesta na jakýkoliv úřad je opravdu příjemnou záležitostí, úředníci za přepážkou pro vás s úsměvem udělají i nemožné, aby vám vyhověli.

V hospodách se lidé nebaví o politice a penězích, chodí se tam opravdu pobavit, s kýmkoliv. Je naprosto běžné, že se s vámi dá do řeči ať už businessman v obleku nebo farmář v holinkách, nikdo se na vás nedívá skrz prsty.

Pokud s někým jednáte, tak lidé nepředpokládají, že lžete nebo se je snažíte podvést. Mnoho záležitostí je založených na důvěře a na obyčejném lidském slově, které má zde ještě pořád váhu.



Art Gallery

Nepotřebujete mít na všechno notářské potvrzení, aby vás bral někdo vážně. Pokud je stanovený nějaký zákaz nebo upozornění, tak ho lidé dodržují, nenapadne je ho obcházet či porušovat, prostě na to nejsou zvyklí.

Novozélanďané si nestěžují, berou život, tak jak je, a je z nich cítit pohoda a pozitivní myšlení. Pokud se jim něco nelíbí, tak s tím jdou něco udělat a vědí, že budou vyslyšeni. Možná to trochu působí jako nezkažený svět, snad i díky své izolovanosti.

Letos se s přítelkyní chystáme na dovolenou do Čech. Těšíme se na rodinu, kamarády, na ryze české věci. Pořád si myslím, že se budeme chtít jednou vrátit domů.

Ale pro tentokrát se na Zéland vrátíme, ještě pořád nám dává hodně, a víme, že nikdy nebudeme litovat, že tu strávíme část našeho života. Už jen proto, že máme možnost poznat jiný svět.