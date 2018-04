Po českých stopách Johna Kerryho

Když na jaře roku 1892 přisupěla do Horního Benešova z Opavy poprvé parní lokomotiva, dědeček Johna Kerryho zrovna oslavil 19. narozeniny.

To ještě syn benešovského sládka nosil příjmení Kohn a k jeho emigraci do Ameriky i k přejmenování z Kohna na Kerryho chybělo deset let. Vlak přitom neprojížděl žádnou zasněnou máchovskou krajinou. Skály byly rozvrtány desítkami štol a okolí Horního Benešova připomínalo na sklonku 19. století ze všeho nejvíce lidské mraveniště.

Přímo na okraji Horního Benešova se už sice majitel rudných dolů chystal nerentabilní těžbu ukončit, ale v okolních lesích stovky dělníků v hlubinných i povrchových šachtách i nadále usilovně těžily pokrývačskou břidlici.

Kraj, který žil z břidlice

"Po dobu dvou set let tvořila těžba břidlic v oblasti Nízkého Jeseníku jednu z nejdůležitějších pracovních náplní zdejšího obyvatelstva," vysvětluje Helena Malušová z Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou. Jen ve slezské části Nízkého Jeseníku se v době Fritze Kohna těžila pokrývačská břidlice v pětatřiceti lomech a dolech a minimálně s tisícovkou dělníků.

„Pozůstatky po těžbě jsou podnes v okolní krajině patrné na mnoha desítkách kilometrů. Jsou to lákavá místa pro turisty s dobrodružnou povahou a očekáváme, že jich v kraji bude přibývat,“ uvažuje starosta Horního Benešova Josef Klech.

Turistickým lákadlem se možná navíc už brzy stane i místo, kde v Horním Benešově stával rodný dům Fritze Kohna, dědečka Johna Kerryho. "Bohužel, dům se nedochoval, ale u zahrady, kde dům stával, chceme umístit alespoň informační ceduli," uvažuje starosta Klech.

Podmínkou však je, aby John Kerry minimálně vyhrál americké primárky. "Když Kerry vyhraje primárky, budeme hlasovat, zda mu udělíme čestné občanství. Ale když se stane americkým prezidentem..." Zasní se Klech a opatrně dodá: "Pozvu prezidenta oficiálně do Horního Benešova, zbytek už bude záležet jen na něm."

Mrazivá romantika Sudet

Stanici před Horním Benešovem ve vsi Svobodné Heřmanice začíná romantika hned za nádražní budovou, stačí se vyšplhat na břidlicové haldy, které skrývají šestatřicet metrů hluboké jezero s průzračnou vodou.

Lidé, kteří tady po dvě staletí těžili břidlici, v drtivé většině patřili k místní německé komunitě, která musela po roce 1945 za poměrně drastických okolností, jež v obci provázela i střelba, do odsunu.

Krajina utichla a až na několik výjimek se zastavila těžba ve většině břidlicových dolů a lomů, i když v rámci historické spravedlnosti je nutno dodat, že některé lomy byly zavřeny už v čase hospodářské krize ve třicátých letech.

Na břidlicových svazích se rozrostl netřesk a další skalničky, na slunných náspech zavoněly divizny a další teplomilné květiny, zatímco všudypřítomné zídky jako by sem doputovaly z okrasných japonských zahrad.

Místo si záhy oblíbili ostravští a opavští trampové, kteří jednotlivým dolům dali romantická jména: Šifry, Koňský důl, Bonanza, Black Hill...

Výlet do okolí Horního Benešova není jen romantickou výpravou do krajiny opuštěných lomů. Všudypřítomné trosky hornických domků, kterými už dávno prorostly letité kmeny borovic, přece kdysi patřily německým starousedlíkům.

Jsme zároveň i na dějepisné exkurzi do pohnuté historie česko-německého soužití včetně závěrečné kapitoly jménem Odsun. V krajině břidlicových lomů je o čem přemítat.