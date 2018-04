Po Českém ráji budou jezdit turistické autobusy

LINKY JEŠTĚ PŘIBUDOU

Přestože ve srovnání s loňskem přibyly čtyři nové trasy, nepovažuje Bičíková tento stav za konečný. "Je výborné, že se nám podařilo propojit všechna velká centra, Jičín, Turnov, Sobotku, Mnichovo Hradiště, a všechna turisticky atraktivní místa. K projektu se už letos možná přidá i Mladá Boleslav. Její příměstské autobusy se pravděpodobně v létě napojí na naše turistické linky. V příštím roce se zřejmě připojí i další města a obce zejména z okolí Semil," řekla Bičíková. "I v umístění jednotlivých zastávek možná dojde ke změnám. Teprve po sezoně uvidíme, jestli jsme je všude zvolili správně. Myslím si, že rozsahem sítě linek se pomalu blížíme k optimálnímu stavu," poznamenala Bičíková."

V každém autobuse najdou cestující i odkazy na další linky, které se v několika místech kříží. Úplný informační servis s jízdními řády, s popisy tras, ale i s kalendářem kulturních a sportovních akcí v Českém ráji přinášejí speciální turistické noviny, které budou k dispozici v informačních střediscích i v jednotlivých obcích.

PODNIKATELÉ VYČKÁVAJÍ

Provoz turistických autobusů skončil vloni ztrátou a obce s ní počítají i letos. "Celkové náklady na propagaci a pokrytí ztráty odhadujeme na tři čtvrtě milionu korun," uvedl starosta Vyskeře a představitel mikroregionu Český ráj Luděk Láska. Radnice v Jičíně letos podpoří provoz letních turistických autobusů 80 tisíci korunami. "Částku jsme už zahrnuli do městského rozpočtu. Po sezoně si samozřejmě prověříme, zda dopravce dotaci skutečně potřeboval ," uvedl jičínský místostarosta Vlastislav Matucha.

Podpora autobusových linek by se podle něj měla odrazit v dalším zvýšení cestovního ruchu ve městě, protože sezonní autobusy budou letos poprvé zajíždět až do Jičína. Osmdesát tisíc korun věnuje do společné pokladny i Turnov. "Jsou to peníze hlavně na zajištění propagace," poznamenala zástupkyně turnovského starosty Hana Maierová, "na provozu linek se podílejí všechny obce, přes něž autobusy projíždějí. Mikroregion Český ráj získal navíc i grant z programu na obnovu venkova."

S případnou finanční podporou sezonních autobusů počítá i radnice v Sobotce, přestože stejně jako ostatní města musí šetřit. "Turistické linky se loni osvědčily. Jenom nás trochu zklamalo, že skončily ve ztrátě. Snad to bude letos lepší. Nějakou rezervu jsme si však v rozpočtu na případnou dotaci pro jistotu ponechali," sdělila tajemnice sobotecké radnice Jaroslava Vraná.

Obecní úřad v nedalekých Libošovicích přispěl na loňský ztrátový provoz výletních autobusů přibližně 15 tisíci korunami. "Pro nás mají turistické autobusy mimořádný význam. Dostat se k nám běžnou autobusovou linkou je zejména přes víkend prakticky nemožné. Proto jsme připraveni přispět i letos a už sháníme sponzory z řad okolních hoteliérů, kteří by nám byli ochotni s placením pomoci," uvedl libošovický starosta Josef Ort.

Podle Maierové by autobusové linky nemusely v budoucnu končit se ztrátou: "Ale je třeba, aby se nám podařilo víc zainteresovat místní podnikatele, aby využívali reklamní plochu na autobusech. Zatím je jejich zájem velice slabý." To potvrdila i Pavla Bičíková. "Připravujeme na začátek turistické sezony ještě setkání s podnikateli. Předáme jim všechny propagační materiály a znovu se s nimi poradíme o využití reklamních ploch," řekla Bičíková.