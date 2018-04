Po alpských hřebenech na horském velocipedě

Na stráni, kudy lze nyní jet na kole, se v zimě prohánějí lyžaři.

Pokud dáváte přednost jízdě z kopce před jízdou do kopce, máte možnost využít několika lanovek, které jsou v Zermattu otevřené po celý rok a z nichž většina umožňuje i transport kola. S kolem se tak například můžete dostat i na nejvýše položenou železniční stanici v Evropě na vrchol hory Gornergrat (3130 metrů nad mořem), kam vede slavná zermattská »zubatka«. Mezi stanicemi Riffelberg a Riffelalp ve výšce zhruba 2300 metrů nad mořem tu začíná jedna z nejkrásněji položených cykloturistických tras. V ede po úbočí hory k jezeru Grünsee a ledovci Findelgletscher. Okolo něj se cesta stáčí a stoupá. Cyklotrasa odsud vede dokonce i na vrcholy Rothorn (3103 metrů) a Blauherd (2601 metrů), které jsou zároveň stanicemi kabinkové lanové dráhy. Méně nároční cyklisté se mohou nechat vyvézt takzvaným »alpským metrem« (vláček v tunelu) do stanice Sunnegga (2300 metrů), odkud vede odpočinková trasa zalesněnými stráněmi zpátky do Zermattu. Směrem k Matterhornu můžete na kole prozkoumat okolí jezera Schwarzsee (2582 metrů). Vyšlapat k němu musíte od stanice lanovky Furi (1886 metrů). Zeshora vás trasa vedoucí kolem ledovce Muttgletscher dovede až na úpatí hory Matterhorn a odtud nenáročnou cestou zpátky do Zermattu.Ke kolu - v Zermattu se mu říká »velo« - přijdete snadno a rychle.Téměř na každém rohu v údolí najdete půjčovnu sportovních potřeb, které jsou vybaveny těmi nejlepšími odpruženými horskými modely.K olo si lze půjčit na jednu hodinu, ale i na několik dní. Například půjčovné na jednu hodinu je téměř všude 8 CHF (zhruba 170 Kč), na tři dny 75 franků. Pokud se necháte zlákat vidinou horské cykloturistiky, nezapomeňte na helmu. Do některých lanovek vás totiž s kolem bez helmy vůbec nepustí. Také mějte na paměti, že jízda na kole je povolena jen na speciálně značených cestách nebo na cestách, které jsou dva a více metrů široké . Ostatně sjíždění neznačených svahů a cest se může hrubě nevyplatit. Pokud neskončíte pádem střemhlav přes řidítka ze stráně, nejspíš budete muset kolo po hrbolatých a křivolakých cestičkách pro pěší snést na ra menou.