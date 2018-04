Po 60 letech do zakázaných míst Šumavy

Řekli o možnosti návštěvy Modrého sloupu Olga Kalčíková, krajská radní pro oblast cestovního ruchu Sice by se mohlo říct, že se prosadila dobrá věc, ale je to jenom kompromisní řešení, které bylo vyvoláno tlakem. Zdá se mi, že jde jen o malé pootevření dveří, které budou stejně rychle zabouchnuty. Vladimír Bejček, odborník na tetřevy z České zemědělské univerzity Je to velice nešťastná akce. Možná, že otevření přechodu tetřevovi vadit nebude. Ale to dnes nemůže nikdo vyhodnotit. Důsledky se mohou projevit třeba až na jaře, kdy se ukáže, že je populace tetřeva oslabená. S otevřením přechodu nesouhlasím. Antonín Schubert, starosta Modravy Nechápu to jako vítězství. Správa parku byla dotlačena do nějakého řešení. Pravda, toho se zhostila celkem dobře. Její celkový přístup ale chápu tak, že přechod nechce otevřít. Kdyby to chtěla, tak už přes něj lidé dávno mohli chodit. Alois Pavlíčko, ředitel Národního parku Šumava Jsem rád, že umožníme poznání další části šumavské přírody, byť omezeně a s podmínkami. Vladimír Just, publicista a kritik nepřístupnosti Modrého sloupu Beru to jako první krok a doufám, že příští rok bude přechod otevřen na delší dobu. Chápu, že není možné, aby byl otevřen celoročně. Jsem pro, aby v citlivých obdobích pro tetřeva byla oblast zavřena.