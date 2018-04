Plzeňskem povedou mezinárodní cyklotrasy

"Německá strana nás požádala, abychom podpořili jejich projekt, aby mohli na vybudování cyklotrasy získat dotaci," řekl Rampas. Na české straně budou na tuto trasu navazovat některé místní stezky.



Plzeňský kraj by měla v budoucnosti protínat také velká mezinárodní cyklistická trasa z Norimberka do Prahy. Jedna z částí této stezky, osmikilometrový úsek, už například od června vede z Červeného Hrádku u Plzně do Ejpovic na Rokycansku.



Dobudování sítě mezinárodních, regionálních a lokálních cyklotras je podle Rampase dlouhodobá záležitost. Trasy budují například euroregiony a mikroregiony, kluby turistů i některá města. Plzeňský krajský úřad chce zmapovat síť několika stovek

kilometrů cyklotras vedoucích přes území kraje, dodal Rampas.