Plzeňská zoo slaví několik výročí

12:25 , aktualizováno 12:25

Několik důvodů k oslavě má letos plzeňská zoologická a botanická zahrada. Jako druhé nejstarší zařízení svého typu v zemi si připomene nejen 75 let své existence, ale i sto let práce spolku přátel přírody Iris, který zahradu založil. Před čtyřmi desetiletími začala sloužit botanická zahrada a před dvěma desetiletími se sloučila se zahradou zoologickou. Kromě toho, že zahrada představuje exotické druhy zvířat i rostlin, jejím hlavním posláním je práce v mezinárodních programech, které pomáhají zachránit vzácné živočichy před vyhynutím a vracet je do volné přírody.