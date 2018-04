Plzeňská zoo bude mít největší výběh pro tygry

Plzeňští zoologové by v budoucnosti chtěli přispět k záchraně této největší kočkovité šelmy, která zároveň patří k ohroženým druhům. V přírodě a v zajetí dohromady nežije více než 800 tygrů ussurijských. "Z 15 českých zoo potkáte nyní tygra ussurijského pouze v šesti, většinou v klecích nebo větších či menších expozicích za tvrzeným sklem.

V dalších zahradách je hlavně tygr sumaterský, pět zoo a přechodně i Plzeň je zcela bez tygra. Poslední plzeňský tygr, samice Mája se totiž před rokem vrátila do své mateřské zoo v Praze," uvedl Vobruba. Stavbu jednoho z nejrozsáhlejších tygřích výběhů v Evropě zahájí zoo během několika týdnů díky sponzorovi, který zatím věnoval půl milionu korun. Krom tygrů obnoví letos zahrada také chov lvů, rovněž v přírodním výběhu, který bude od návštěvníků dělit vodní příkop. Plzeňská zoo má v současnosti nejrozsáhlejší výběhy v ČR i pro medvědy a vlky.

KOČKOVITÉ ŠELMY V PLZEŇSKÉ ZOO

Lev pustinný: od 40. let minulého století a jeho chov zoo zřejmě ještě letos po výstavbě nového výběhu obnoví

Tygr: v 70. letech tygr sumaterský, poté tygr indočínský, indický a sibiřský. Zoo letos chov obnoví.

Jaguár americký: od 60. let, od loňského roku zrušený

Levhart: chov zrušený

Puma americká: prakticky od založení zoo v roce 1926

Ocelot velký: od poloviny 70. let