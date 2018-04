Plzeň láká na festival světla a sedm atrakcí pro malé i velké

Přelom nijaké zimy a jara, které vlastně ještě pořádně nezačalo, k cestování právě neláká, ale tahle cesta za to stojí! Plzeň totiž v pátek 18. a v sobotu 19. března podruhé prozáří Festival světla a jeho oslnivé světelné instalace, videomapping i mapping ovládaný přímo návštěvníky festivalu.

Posviťte si na Plzeň!

Některé akce z loňských oslav titulu Evropské hlavní město kultury si v Plzni užijete i letos.

Po loňské úspěšné premiéře se letos organizátoři Blik Blik festivalu světla a umění ve veřejném prostoru zaměřili na okrajové části Plzně, a akci přesunuli z centra města na Lochotín. Uvidíte zajímavé prostředí plné kontrastů, od obřího Lochotínského amfiteátru přes historickou budovu lékařské fakulty a krásnou reprezentační vilovou čtvrť z přelomu 19. a 20. století až po socialistické sídliště plné paneláků.

V pátek 18. a v sobotu 19. března Plzeň podruhé rozzáří festival světla a oslnivé světelné instalace.

Umělci z Česka, Slovenska, Francie, Německa a Japonska ve spolupráci s pražským festivalem světla Signal nachystali řadu světelných instalací a objektů; všemi místy vás provede přibližně 3,2 kilometru dlouhá trasa. Vedle uvedených míst se zastavíte i u nákupního centra Družba a u Atomu, v Zapomenuté zahradě nebo u pramenů pod lochotínskou nemocnicí. Další malá překvapení chystají mimo hlavní trasu různé spolky a sdružení, o všech místech se dozvíte například na páteční festivalové party u sokolovny na Bolevci anebo vám poradí v některém z plzeňských informačních center.

Návraty v roce 2016

Do Plzně by se letos měl vrátit také Evropský den sousedů, letní týdny západočeského baroka a podzimní Česko-bavorské dny. Rok Evropského hlavního města kultury připomíná rovněž bývalé depo městských dopravních podniků, které se proměnilo v kreativní zónu. Pořádají se tu umělecké výstavy, workshopy, kurzy a rozmanitá vystoupení.

Děti, kterým letos koupíte permanentku do plzeňské Techmanie, bude vstupné na jediný den stát pouhou korunu.

Jedním z počinů je interaktivní výstava TRIK – digitální hřiště pro zvídavé děti. Ty tu mohou například vlastním pohybem rozeznít podlahu, malovat světelným paprskem na plátno, probudit k životu sopku, ovládat planety ve vesmíru, stavět koleje nebo si zahrát černé divadlo. Výstava je vhodná pro děti od 4 do 15 let, potrvá do 24. dubna a je otevřená každý den od 11 do 19 hodin. Vstupné stojí 80 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti, permanentka na deset vstupů vás vyjde na 300 Kč.

Sedm plzeňských atrakcí pro velké i malé

Atrakcí pro děti není nikdy dost, zvlášť těch, které můžete navštívit za každého počasí. Místem, kde se pobaví i dospělí, je science centrum Techmania; objevíte tu například dvě nové expozice přivezené z Finska a Holandska a 3D planetárium. Pokud si na letošní rok koupíte permanentku, bude vaše děti vstupné na den stát pouhou korunu; stojí právě tolik korun, jako je dní v roce.

V dubnu po zimní přestávce otevře své brány plzeňský Dinopark.

S menšími dětmi se můžete vypravit do pětiposchoďového hřiště Tyjátr v bývalém divadelním sále v Doudlevcích, prostor pro hraní nabízí také Dětský svět Lvíček u nákupního centra Olympia v Písecké ulici, nebo Dům pohádek, kde najdete velké interiérové hřiště se skluzavkami, bazénem s míčky a spoustou překážek. Hned za rohem pak objevíte plzeňskou zoologickou zahradu a od 1. dubna se také můžete vypravit na letošní první výlet do druhohor – po zimní přestávce totiž otevírá své brány plzeňský Dinopark.