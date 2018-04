Plzeň chce přilákat turisty

Plzeňská radnice vyhlásila příští rok Skupovým a Trnkovým rokem. Slavit se bude i 160. výročí uvaření první várky v místním pivovaru. Plzeň uzavřela s pivovarem smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Prazdroj totiž ročně

navštěvují desetitisíce lidí. Pivovar je jedním z míst, která turisté v kraji vyhledávají nejvíce. Gastronomie i pivovarská tradice by neměly zůstat tématy pro cestovní ruch jen pro příští rok. Nabídka by se měla v tomto směru postupně rozšiřovat.



Zhruba dvě desítky městských průvodců budou v příštím roce nabízet návštěvníkům kromě prohlídek pivovaru i vyprávění o starých měšťanských domech, krčmách a sladovnách. Nabídnou návštěvu pivovarského muzea a zajistí stravu ve stylových

restauracích, řekla Benešová. "Plzní někteří lidé jen projíždějí, proto chceme připravit taková témata a náplň, aby bylo město pro turisty zajímavé," uvedla Benešová. Počet turistů, kteří do Plzně zavítají, lze podle ní obtížně odhadnout, do pivovaru ale letos přijde kolem 90.000 lidí.



Josef Skupa, tvůrce Spejbla a Hurvínka, v Plzni působil dlouhá léta. Od jeho narození příští rok uplyne 110 let. Plzeňský rodák Jiří Trnka, který je považován za jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu, by se v roce 2002 dožil 90 let.