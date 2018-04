Plzeň bude žít legendami a pohádkami

9:55 , aktualizováno 9:55

Do kostýmů strašidel a pohádkových bytostí se mohou obléci lidé, kteří přijedou do Plzně. Ve městě totiž začnou už dnes slavnosti nazvané Historický víkend aneb Strašidla a mumraje plzeňské. Jejich program čerpá z pověstí a legend. "Na pěti scénách budou k vidění vystoupení ochotníků, tanečníků, zahrají kapely, máme připravených přes dvě stě programových hodin s hrami, soutěžemi pro děti i pro dospělé. Na náměstí bude dobový jarmark s více než sedmdesáti historickými řemesly, největší, jaký se v tuzemsku v posledních letech podařilo vytvořit. Divákům se představí tři stovky účinkujících," vyjmenovává Miloslav Raboch z Nadace 700 let města Plzně, která slavnosti spolupořádá.