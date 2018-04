Plující oblak, doprava budoucnosti z dílny novodobého Julese Verna

, aktualizováno

Vypadá to jako z Marsu a popírá současný trend cestování – dostat se co nejrychleji z bodu A do bodu B. Podle originálního návrhu newyorského architekta totiž lidé budou moci v budoucnu cestovat na speciálním mraku, který bude řídit vítr. Ten také určí, kde se bude přistávat.