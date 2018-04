Plující hotel zpříjemní cestu do Řecka

Většina Čechů letos pocestuje do Řecka, ostatně tak jako obvykle, letecky nebo autobusem. A tak u každé významnější památky sice opět bude možno potkat davy českých turistů, ale osobní automobil s poznávací značkou CZ tu bude spíše výjimkou.Proč v tuzemsku není cesta po vlastní ose na jih Evropy příliš oblíbená, je nabíledni. Kromě značné vzdálenosti odrazuje od jízdy vlastním vozem také trasa vedoucí přes nepříliš bezpečná místa. A však i tady se nabízí alternativa. Motoristé si totiž mohou cestu zkrátit a zpříjemnit využitím trajektu. Nabízí se například společnost SuperFast Ferries, která zajišťuje nejrychlejší lodní spojení z italské Ancony do řeckého Patrasu na poloostrov Peloponés. A jak taková cesta vypadá? Z rakousko-italského hraničního přechodu Brenner je to do Ancony 560 kilometrů. Po vylodění v Patrasu pak lze pokračovat po vlastní ose například do Athén (217 kilometrů), Pirea (225), Mykén (174) či Sparty (236). Plavba luxusní lodí, na které jsou restaurace, bary, bufety, obchody, kasino, směnárna, bazén a vše pro pohodlí pasažérů, trvá zhruba dvacet hodin. Auto zaparkujete v podpalubí a s nejnutnějšími osobními věcmi vyjedete výtahem do recepce, kde dostanete klíč od kabiny. Jeden z připravených pikolíků se vás ujme a podle čísla dovede ke správným dveřím, které byste jinak pravděpodobně dlouho hledali. Všechny kabiny jsou vybaveny vlastním WC, koupelnou, klimatizací a telefonem. Cena se liší podle sezóny a podle toho, zda máte kabinu s okénkem nebo bez, jednolůžkovou nebo čtyřlůžkovou. Mnohem levněji samozřejmě vyjde lehátko se společnou sprchou a WC, případně polohovatelné křeslo nebo sedačka na palubě. Zpáteční jízdenka je vždy o třetinu levnější. Pokud jde o mimosezónní slevy, hlavní turistická sezóna se většinou počítá pro trasu Itálie-Řecko od začátku července do poloviny srpna, pro trasu Řecko-Itálie od začátku srpna do poloviny září. Trajekt pojme 1400 pasažérů, 900 osobních vozů a 120 nákladních automobilů. Obytné přívěsy se přepravují na otevřené palubě, kde případně zůstávají také vozy se zvířaty. Pro drobná domácí zvířata (psi, kočky) jsou na horní palubě připraveny kotce. Majitelé obytných přívěsů si ani nemusí kupovat kabinu. Pitná voda, WC i sprchy jsou všem k dispozici. SuperFast sice není právě nejlevnější, ale rodinná dovolená v přívěsu se pak zase může vyplatit při ubytování v kempu, kterých je v Řecku nepřeberné množství. Navíc řada z nich poskytuje výrazné slevy turistům, kteří se prokáží zpáteční jízdenkou na tento trajekt. Během plavby si řidič odpočine a pohodlně se vyspí, aniž by ztrácel čas.