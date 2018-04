Londýn plánuje největší plovoucí letiště světa. To musíte vidět

O tom, že kapacity stávajících letišť v Londýně jsou na pokraji vyčerpání, se v Británii píše již několik let. Zatímco v roce 2010 odbavila londýnská letiště 140 milionů pasažérů ročně, v roce 2050 by to mělo být již 400 milionů. Odborníci stanovili za zlomový bod rok 2030, kdy podle nich doprava v britské metropoli zkolabuje.

Přední světoví architekti se proto začali předhánět v návrzích nového letiště, které by gradující problémy vyřešilo. Už loni přišel Norman Foster s plánem vybudovat na Temži největší letiště této planety, obří megahub za rekordních 50 miliard liber by měl odbavit ročně 150 milionů cestujících (čtěte V Londýně vyroste na Temži za 1 400 miliard největší letiště světa).

Čtyři plovoucí ranveje

Před pár dny zveřejnilo svoji odvážnou vizi architektonické studio Gensler. Unikátní letiště, nazvané London Britannia Airport, počítá se čtyřmi plovoucími vzletovými a přistávacími drahami o délce pěti kilometrů, speciálně ukotvenými k mořskému dnu. Zároveň jsou napojené i na odletovou halu, z níž pak povedou podmořské železniční tunely, zajišťující spojení s Londýnem i evropskou sítí vysokorychlostních železnic.

Ranveje budou řízené plovoucími mechanismy, které umožní podle potřeby jejich snadný přesun. V budoucnu tak nebude problém přidat k nim ještě další dvě dráhy. "Protože letiště bude plavat, bude možné vždy přizpůsobit jeho optimální polohu různým faktorům, jako např. letovému plánu, migraci ptáků či povětrnostním podmínkám," vysvětlil manažer projektu Ian Mulcahey.

Architektonické studio Gensler navrhlo nové plovoucí letiště v Londýně. Vizualizace severozápadní části projektu.

Pasažéři by se odbavovali celkem ve třech terminálech, umístěných na souši. Dva jsou situované na severním výběžku a jižním výběžku, hlavní Londýnský terminál pak mezi bývalými doky na Canary Wharf a Olympijským parkem. K dispozici bude nejméně 400 odletových bran.

Letiště bude z velké části energeticky soběstačné, energii budou generovat mimo jiné i mořské turbíny pod plovoucími ranvejemi.

Originální návrh společnosti Gensler si prohlédl londýnský starosta Boris Johnson, který už dříve opakovaně podpořil jakékoli plány na vybudování letiště na Temži, dokonce se mu začalo přezdívat Borisův ostrov. "Tento projekt se stane, společně s dalšími významnými návrhy, důležitou součástí diskusí, které se ohledně nového letiště povedou," uvedl k novému návrhu mluvčí londýnského starosty pro list Daily Mail.

Z Heathrow by vzniklo samostatné město

Dosavadní letiště Heathrow by se změnilo v ekologické město, které by poskytlo nové domovy pro 300 tisíc lidí.

Novou budoucnost by čekalo i současné letiště Heathrow. To by se podle odborníků firmy Gensler mělo proměnit v rámci největšího evropského urbanistického projektu svého druhu v ekologické město, které by poskytlo nové domovy pro 300 tisíc lidí a kde by vzniklo na 200 tisíc nových pracovních příležitostí. Při budování nové aglomerace by se mohlo využít stávající infrastruktury.

"Nové letiště je projekt století, založený na pověstném smyslu britské metropole pro inovace a kreativitu. Pokud se bude realizovat, stane se novým symbolem národní chlouby a identity," prohlásil Chris Johnson, výkonný šéf společnosti Gensler v tiskové zprávě.

Letiště na dalších 100 let

Firma Gensler Mezinárodní architektonická a designová firma, která má pobočky na 42 místech na pěti kontinentech.

Zda nakonec Londýn bude mít odvahu a prostředky některý z projektů na nové letiště v ústí Temže zrealizovat, se stává předmětem ostrých politických debat. Nejsnadnější variantou se pro některé odpůrce jeví výstavba třetí ranveje na Heathrow. Vláda je pod silným tlakem průmyslové a dopravní lobby tuto třetí ranvej povolit. Na tom, co je nejlepší variantou, se však zatím neshodnou ani členové vládnoucí Konzervativní strany.

"Jsme zaseknuti v politické debatě, zda o málo protáhnout ranvej na Heathrow, nebo jestli se pustit do výstavby pořádného letiště. Tohle by ale bylo letiště na dalších sto let," zdůrazňuje manažer projektu v ústí Temže Ian Mulcahey.