Plitvice: kudy cválal Vinnetou

Nejvyšší vodopád na potoce Plitvica spadá do hloubky 76 metrů. Celá krasová oblast se díky erozní činnosti řeky Korany neustále mění. Zajímavé je, že všechno, co spadne do vody, například kmeny stromů, se potáhne bílým povlakem vápence a stromy časem zkamení.