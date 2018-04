Jste plešatí? V Tokiu dostanete slevu v hospodě

Restaurace, která se nově otevřela před necelým měsícem nedaleko čtvrti s vládními budovami, láká s otevřenou náručí všechny plešaté návštěvníky.

"Když poprvé začínáte plešatět, je to velký šok, o tom není pochyb," říká 48letý Širo Fukai, který si sem zašel na drink. Byl jsem na tom zpočátku stejně, ale potom jsem si řekl: No a co? Nakonec je to lepší, když nahoře nic nemáte a leskne se to, je to prostě ohromné!" usmívá se spokojený zákazník.

Ačkoli ztráta vlasů se týká japonských mužů o něco méně než v západních zemích, i tak zde postihuje kolem 26 procent mužů. Hlavní příčinou jsou geny, podle řady vědeckých teorií se ale na tomto jevu výrazně podílí i stres.

Hospoda pro plešaté, aby se tu cítili dobře

Majitelka restaurace Jošiko Toyoda se zaměřuje na kuchyni, kterou si tady oblíbili muži ve středním věku, jako jsou například kuřecí špízy nebo dušené vnitřnosti. A chce sem nalákat mimo jiné holohlavé klienty, aby se tu cítili dobře. "V Japonsku je plešatění velmi citlivé téma, ale třeba v Hollywoodu mnohé hvězdy vůbec neřeší, že nemají vlasy, a jsou přitom žádaní," vysvětluje majitelka.

Každý plešatý dostane slevu na nápoje ve výši 500 jenů, což je v přepočtu necelá stokoruna. Pokud si však vyrazí třeba skupinka pěti plešatých, jeden může navíc pít zdarma.