Tucet NEJ pláží za dva týdny na Sardinii. Jsou krásné jako z filmu

Doprava

V sezoně létají přímé linky do Cagliari. Další letiště jsou Olbia a Alghero.

Autem z Prahy do Livorna je to kolem 1 100 km, celou cestu po dálnicích. Za mýtné v Rakousku, na Brenneru a italských dálnicích zaplatíte přibližně 55 eur za jednu cestu. Benzin je v Itálii velmi drahý (cca 1,7-1,85 €/l naturalu)

Doprava po Sardinii: síť kvalitních silnic, sever s jihem propojuje dálnice (bez poplatku).

Ubytování

Sardinie je poměrně drahá, v sezoně počítejte s cenou zhruba od 70€/noc za rodinný apartmán. Jsou tu i možnosti ubytovat se v kempech.