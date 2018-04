Pláže jako z Karibiku, saharské duny i Benátky. To je Gran Canaria

Může se hodit Jak se tam dostanete

Let z Prahy do Las Palmas trvá necelých pět hodin. Některé cestovní kanceláře umožňují letět i z Brna. Zjistěte si, zda se zpátky letí také přes Brno, mezipřistáním se let prodlouží zhruba o dvě hodiny, i když z Brna do Prahy doletíte zhruba za 25 minut.

Ceny zájezdů se pohybují od 11 000 korun. Na ostrově sice není draho, ale rozhodně se vyplatí stravování all inclusive. Doprava na ostrově

Auto s klimatizací si půjčíte cca za 35 eur na den. Pokud jste ubytovaní daleko od pláže, můžete se k oceánu dopravit taxíkem nebo místním autobusem. Na krátké vzdálenosti se vyplatí vzít si taxi. Ty většinou parkují u pláží, nákupních center nebo u přístavů. Na stanovištích mají také rozpis cen k jednotlivým turisticky zajímavým místům. Co ochutnat

Z nápojů si určitě nenechte ujít sangrii s ovocem nebo medový rum Ron miel. Tradiční dobrotou je paella, tedy rýže s mořskými plody, případně zeleninou a masem. Paella se nazývá podle pánve, v níž se pokrm připravuje. K masům a rybě se často podává omáčka mojo z paprik, chilli a česneku. Nepálivá verze je pouze z bylinek. Výborná a velice výživná je i polévka se zeleninou a masem, která se jmenuje Rancho canario. Jako sladkou tečku si můžete dát ovoce v čokoládě nebo výbornou zmrzlinu. Ráno vám také ve Španělsku často naservírují smažené kroužky churros. Ty se buď jen sypou cukrem, nebo namáčejí do čaje či kávy. Co přivézt domů

Jako suvenýr si můžete dovézt výborný medový rum. Obsahuje 22 procent alkoholu a většinou se prodává ve 350ml placaticích za čtyři eura. Tradičními dárky jsou také kastaněty, rumbakoule nebo různé dřevěné sošky. Celkem levná je zde i pravá kůže a elektronika. Problém je však s případnou reklamací, takže nákup například nového fotoaparátu pečlivě zvažte.