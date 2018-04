Pláže jako u moře

Lake Ontario je tak široké, že není vidět na druhý břeh.

Od vody fouká vyložené mořský vítr.

Pláže jsou nezvykle široké a pokryté velmi jemným a velmi bílým pískem.

Tady ovšem podoba končí. S plážemi totiž mnohdy sousedí krásně udržované parky, které by v kontaktu se slanou vodou nemohly přežít.

Obytné domky jsou tu nízké a úhledné - připomínají spíš vesnickou než městskou zástavbu. Však taky Beaches byla dlouho samostatnou vesnici, která se s Torontem spojila teprve před časem.

Asfaltové cesty, které kopírují v délce několika kilometrů pláže, bývají plné bruslařů, cyklistů i běžců: do Beaches se totiž chodí sportovat. Ovšem někoho v obyčejném triku a trenýrkách byste tu asi nenašli: čtvrť si oblíbili movitější toronťané. Díky tomu jsou ale zdejší obchody (spíše se hodí říci butiky) i restaurace značně předražené. A na hlavní ulici čtvrti - na Queen Street East - se vážně nevyplatí koupit ani párek v rohlíku.

Na procházky (třeba se psem) je to ovšem ideální čtvrť s příjemnou atmosférou.

Jak se tam dostat:

Ze středu města stále na východ podél břehu Lake Ontario, nejlépe tramvají číslo 501.

Zajímavost:

V létě se v Beaches koná JAZZ festival. Trvá tři dny, během nichž se sem sjdede zhruba třicet různých jazzových kapel. Uzavřou se ulice a na každém rohu někdo vyhrává...

Je dost možné, že letos se bude festival konat naposledy. Celou akci totiž sponzoruje jistá tabáková firma: podle nově platné legislativy už taková podpora nebude od příštího roku možná.