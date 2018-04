Pláže Dominikánské republiky

Až k mořím se na některých místech zase táhnou mangrové lesy. V zemi však najdete i pobřežní místa s mokřinami a rozhlehlými deltami řek. A například na severu Dominikánské republiky je takzvané Jantarové pobřeží, kde Kryštof Kolumbus založil vůbec první evropskou osadu v Americe. Několik nejznámějších nabídek vám předkládáme i my.Místo na severozápadě země. Hotelů je zde ještě poměrně málo, stejně jako přijíždějících turistů. Skutečný ráj pro potapěče - v moři se zde údajně stále nachází téměř 180 vraků pirátských lodí. Prakticky nikdy zde neprší: průvodci dokonce udávají až 360 slunečných dní v roce. Také dobrá možnost pro rybaření na volném moři.Největší město na severu Dominikánské republiky. Asi šest kilometrů od něj se nachází Playa Dorada, které se také říká Zlatá pláž. Proto je zde samozřejmě žlutý písek a moře příjemně mělké. Objednat si můžete například i lov ryb harpunou a dominují zde nejrůznější vodní sporty.Na celém světě proslavené centrum windsurfingu. Nejenže se zde každý rok pravidelně pořádá jeden ze závodů Světového poháru v tomto sportu, ale místní pláž je řazena k deseti nejlepším na planetě pro windsurfing. Je zajímavé,že vítr zde začíná foukat téměř každý den vždy ve stejný čas - před polednem.hodinku jízdy od hlavního města státu, Santo Dominga. Před sto lety to byla malá rybářská vesnice, dnes je to bujarým životem pulsující pobřežní středisko. Mořská zátoka je tady chráněna velkým korálovým rifem a voda má tyrkysovou barvu. Středisko je vyhledávané i pro své hospůdky a bary.Jedna z nejlepších příležitostí na potápění v okolí Dominikánské republiky blízko se totiž nacházejí pěkné korálové útesy. Na rozdíl od jiných míst je zde dobré si brát do vody koupací boty, protože můžete narazit na některých místech na mořské ježky. V Juan Doliu stojí i mnoho luxusních hotelů.Do Dominikánské republiky pořá dá zájezdy několik cestovních kanceláří. Ceny se pohybují od 30 000 korun výše za jednu osobu. Stravování a služby jsou zde často poskytovány formou all inclusive, to představuje plnou penzi a přes den další občerstvení a nápoje (i alkoholické) a k tomu jsou v ceně některé služby na pláži či sportovní aktivity.V této zemi je teplo po celý rok. Nejtepleji je v létě a nejnižší prů měrné teploty jsou v lednu a únoru, jenže i tehdy dosahují 2223 stupňů. Teplota vody neklesá pod 23 stupňů. U Karibiku má voda 25 až 31 stupňů, u Atlantiku 23 až 27 stupňů. Období dešťů je od května do června a od října do pozdního listopadu. Prší sice krátce, ale vydatně.V červnu, srpnu a září mohou oblast zasáhnout hurikány.Dobrým dárkem je dominikánský jantar, který bývá velmi průzračný. V obchodě si ovšem vždy vyzkoušejte pod ultrafialovou lampou jeho pravost. Zajímavá je keramika a nejrůznější sošky.Mnohé zaujmou i obrázky naivních malířů, jež vynikají pestrými barvami. Země je proslavena i jedněmi z nejlepších doutníků na světě. V rámci turistických pobytů jsou organizovány i návštěvy ve výrobnách doutníků, kde si na místě a za poměrně dobrou cenu můžete tyto výrobky koupit. Přímo ve fabrikách je to výhodnější, než jinde. Svérázným suvenýrem je mamajuana - směs kořenů, kůry stromů a dalších plodů, která se prodává zalitá rumem a vínem v lahvi. Prý vyřeší všechny problémy s potencí.