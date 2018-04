Deset plážových perel Chorvatska

Jako by člověk chytil virus, jenž se ve vás usadí a čas od času se ozve a žádá si svoje. Vím to. Mám ho totiž taky. Už někdy od třinácti, kdy se mi poprvé ukázaly Makarská a Baška Voda. Pak mě někdo pozval na Istrii a potom už se to vezlo, po pobřeží i ostrovech.

Vybrat deset nejlepších pláží je proto nadlidský úkol, dokázala bych jich jmenovat desítky. A pokaždé bych našla mnoho důvodů, proč tam vyrazit.

Plážové perly Chorvatska

K tomuhle místu jsem se dostala jako slepý k houslím, když se známí pokusili udělat ze mě v Chorvatsku cyklistu. Vzali mě na odlehlý ostrov Vis, ležící jihozápadně od Splitu. Po své dlouholeté vojenské kariéře je stále ještě trochu samotářský a tajemný. Cizinci už ho sice objevili, ale zatím ještě neobsadili. Dobře se tu jezdí na kole. Jako sváteční jezdec netrvám na čase ani cíli, miluji odbočky a rozkošnická zdržení s různými požitky.

Tip Pohodlnější je dojet do zátoky pronajatou lodí z Rukavacu.

A tak když jsme se dostali na úzké silnici za vesnicí Marinje Zemlje ke křoví v zatáčce, kde byl na sloupku přitlučený proužek dřeva s nápisem Stiniva, svedla jsem ostatní k prozkoumání, o co jde. Už dávno vím, že podobné cedule nezřídka avizují poklady, takže takovéhle vábničce se těžko odolává.

Kola jsme nechali u silnice, sešli prudkým a kamenitým srázem několik desítek metrů níž – a pod sebou spatřili zátoku Stiniva, o níž se říká, že je nejkrásnější na Visu. Bílé skály vytvářejí široký zubatý trychtýř navádějící čluny a plachetnice k úzkému hrdlu, jímž se vplouvá k malé oblázkové pláži.

Nebo tam sejdete jako my po strmé kamenité stezce, zabere to patnáct minut. Lodí je to ovšem pohodlnější, protože pak nemusíte po té divoké pěšině zase nahoru. I když pohled shora je omamný.

Tip na dovolenou Slunce, moře, krásné pláže a spousta zábavy. Dopřejte si dovolenou svých snů! Vyberte si z pestré nabídky zájezdů do Chorvatska na Dovolena.iDNES.cz.

Pláž vznikla zborcením stropu rozlehlé jeskyně. Skalní stěny, které ji obklopují, jsou vysoké přes 30 metrů. Není dlouhá, nějakých třicet čtyřicet metrů. Průhledná voda se tam zlehka převaluje, na dně oblé valounky – sem tam i nějaký ten valoun – v barvě, jakou dokáže z kamene udělat jen moře a slunce. Člověk si tam jen tak plave nebo taky jen tak leží na okraji vody, nechává se ošplouchávat a oddává se snění, jaké by to třeba bylo, kdyby se mezi skalními veřejemi zjevil řekněme deppovský pirát Jack Sparrow... Pánskou představu si modifikujte podle své chuti.

Snadno proplavete i ven do zátoky, kde často kotví plachetnice. Stejně krásně jako na hladině je tu i pod vodou: skály jsou členité, se spoustou převisů a jeskyní. Sami tu nejspíš nebudete, možná v brzkém ránu, ale kdo ví. V kamenném domku u pláže je kavárna a málokde mi chutnalo studené frappé jako tady.

Tip V klidu si pláž užijete jen velmi brzy ráno.

O oblázkové pláži Punta Rata v Brele jižně od Splitu se říká, že je jedna z nejnádhernějších, ne-li vůbec nej v Evropě. Tak kategorická bych nebyla, ale je pravda, že patří v Chorvatsku k nejznámějším, takže tady bývá v sezoně hlava na hlavě. Když ji chcete pořádně a v klidu okouknout a zaplavat si, je třeba přijít brzy ráno. Brzy! Sedmá je nejvyšší čas. Ale komu se chce o dovolené časně vstávat...

Drobné nevýhody vyplývající z proslulosti letoviska vám vynahradí spousta voňavých borovic všude kolem, které vrhají příjemný stín. V okolí je pak hodně malých pláží, kde lze při kapce štěstí najít trochu soukromí. Až se necháte na zádech nadnášet vodou, stočte pohled k pobřeží – k pohoří Biokovo. Vypadá sice docela dramaticky, ale hledíte-li na ně z příjemného mořského lože nedaleko baru a nehrozí výstup, pak se svět v těchto kulisách jeví jako velmi příjemné místo.

Česky se to místo jmenuje Zlatý mys a je stejně vyhlášený jako Punta Rata. Každý se tam chce opalovat nebo se alespoň vykoupat. Nejkrásnější je před nebo po sezoně, když není obsypaný turisty a jejich slunečníky.

Tip Vyrazte bez slunečníku, protože tu hodně fouká.

Když je tu opravdu plno, napočítali byste až okolo pěti tisíc lidí. Stromy v borovém lese, který odděluje "zlatý" trojúhelníkový výběžek z drobných oblázků a jemného písku od pevniny, rostou nakloněné ve směru převládajícího větru. Ukrývají příjemnou pěšinu, po níž lze ráno joggovat a v horkých polednech se ploužit v příjemném stínu.

Vítr spolu s mořskými proudy ovlivňuje i tvar špice výběžku, která je někdy zatočená doprava, jindy doleva. Zatímco milovníci slunce si občas stěžují na chladnější vodu a velké vlny, pro vyznavače windsurfingu a kitingu to je požehnané místo.

Rajská pláž, už jen ten název láká! Najdete ji v Loparu na ostrově Rab (na mapě číslo 4), měří asi 1,5 km a vysloveně se hodí pro rodiny s dětmi. Nejen kvůli písku – připravte se na opravdu mělkou vodu ještě desítky metrů od pláže. Zároveň je ale v letovisku spousta zábavy i příležitostí ke sportování, takže kdo chce pohyb, ten se vydovádí, bez ohledu na věk a rodinný stav. Na své si přijdou i plavci, protože v okolí mohou prozkoumat řadu zátok s menšími písečnými plážemi a hlubší vodou. Ale je na nich víc lidí.

Tip Noční život pro rodiče je nejlepší v historickém jádru Omiše.

Pro rodiny s menšími dětmi doporučuji i pláž Duče u Omiše (5), kde je ideální, pozvolný vstup do moře a písek. Když si navzájem domluvíte večerní hlídání na střídačku, můžete si užít i noční zábavu v historickém centru Omiše, které je půvabné.

S dětmi se vyplatí i pláž Bačvice u Splitu (6, na snímku). Dno se sklání pozvolna, do vody lze tedy vejít bez obav, že by došlo příliš rychle ke zchlazení. Což ocení i dospělí, následuje-li koupání po průzkumné tour blízkými restauracemi. Soukromí a klid tu nečekejte, ale vždycky je něco za něco.

Pláž Ručica je obklopená útesy. Stejnojmenný kaňon oplývá skalami bizarních tvarů, lákajících lezce i horolezce. Z některých míst nad pláží to tam vypadá jako pustá skalnatá země. I terasa restaurace připomíná horský nouzový přístřešek. Ale pršut s bílým chlebem tady chutná báječně.

Tip K pláži se dostanete i autem, parkoviště je 50 metrů od ní.

Možná uvidíte na stráních pást se ovce, a pokud vám místní nabídnou specialitu ostrova, pažský ovčí sýr, ochutnejte. Má zvláštní chuť, prý díky mořské soli, kterou ovce konzumují, když spásají trávu. Ručica je pro ty, kdo dávají přednost klidnějšímu koupání ve venkovském prostředí.

Tip Zajděte na zdejší vyhlášené klubové party.

Oblázková, přes kilometr dlouhá pláž Zrče na ostrově Pag s tobogany, bungee jumpingem, volejbalem, barem v bazénu a několika populárními kluby pod otevřeným nebem skýtá možnosti lenošení i dovádění všem věkovým kategoriím. O Zrče se říká, že to je jediná pláž v Chorvatsku, která má atmosféru jiskřivých a skvělých party, za nimiž bývá zvykem jezdit na Ibizu.

Na jižní straně ostrova Korčula leží zátoka a pláž Pupnatska Luka. Vyrazí dech i zkušeným harcovníkům. Moc lidí tam nebývá, místo je hůř přístupné a průvodkyně před pár lety říkala, že tam bydlí jediný člověk, jakýsi Míla, a je trochu blázen. Nevím, zda z té krásy, z opuštěnosti nebo jen tak od přírody.

Tip Ochutnejte místní bílé – Pošip.

Úplná samota už to není, na to jezdí na Jadran příliš mnoho zvídavých námořníků s plachetnicemi a srdcem Kolumba. A už sem také zavedli pohodlnou silnici. Najdete zde i dobrou restauraci a nejlepší korčulské bílé víno je kvalitní Pošip, na vyznavače červeného čeká Plavac Mali.

A pamatujte, že nejefektnější fotografie téhle fotogenické přírodní krásy uděláte z výšky ze silnice. Pro cyklisty to bude vítaná odpočinková zastávka, zejména pokud pojedou serpentinami směrem do kopce.

Istrijskou pláž Girandella ocení hlavně mladí a neklidní. Rabac na jihovýchodním pobřeží je živé turistické centrum s bohatým nočním životem, po němž se dobře odpočívá dopoledne na pláži (nezapomeňte slunečník a dobře se namazat, přes den krémem!) a nevadí ani okolní hluk. Centrum spojuje s pláží 1,5 km dlouhá promenáda. Když si člověk odpočine, může odpoledne prozkoumávat podmořský život ve skalnatém okolí pláže nebo se s některou z místních agentur vydat za dobrodružstvím na potápěčské safari. Na dně v blízkosti pobřeží totiž leží mnoho ztroskotaných lodí. Girandella je známá i jako výborné místo pro windsurfing.

Tip Zkuste zdejší potápěčské safari.

Když už budete v Rabacu, zajděte si na pláž Maslinica. Je to sice hotelová pláž, ale přístupná i veřejnosti. A díky hotelovému zázemí překypuje příležitostmi k zábavě i sportu.