Plavete a nad hlavou vám burácí jumbo. Unikátní snímky z pláže Maho

Většina lidí, kteří touží po klidné dovolené, si přejí slyšet maximálně šumění vln a mořského vánku. Legendární pláž Maho na ostrově Svatý Martin ve východní části Karibského moře, kde hřmí ohlušující rachot letadel, přesto nemá o návštěvníky nouzi. Jen několik desítek metrů od pláže se totiž nachází letiště Princezny Juliány.

Přistávací dráha, která je dlouhá jen 2 180 metrů, začíná hned za plotem pár metrů od pláže a letadla proto nalétávají rovnou na její začátek co nejníže. Přelet velkých letadel včetně obřího jumba Boeingu 747 tak tady zažijete doslova pár metrů nad vaší hlavou.

Třiatřicetiletý brazilský fotograf Daniel Botelho tady nedávno strávil měsíc, aby získal ty nejlepší záběry. „Byl to hodně náročný úkol. Trávili jsme na pláži každý den od devíti ráno do pěti do odpoledne. Každý den přistávalo průměrně pět letadel, já jsem se zaměřoval na ta největší,“ vylíčil pro britský list Daily Mail. Získané snímky metaforicky přirovnal k „pár zlatým zrnkům, kvůli nimž musel odklidit tuny a tuny zeminy.“

Pozorování letadel na pláži je tak populární, že rozpis příletů a odletů všech letadel je vyvěšený ve všech restauracích a barech na pláži. Největší provoz bývá o víkendech.