Plavčík v Londýně má asi tři pracovní dny v roce

12:29 , aktualizováno 12:29

Londýn se asi nikdy nezbaví své ''vlhké'' pověsti - avšak i zde někdy dochází k tomu, že převládá teplejší a příjemné počasí. Což je zrovna momentální případ - v posledních téměř dvou měsících je skutečně většinou hezky. A když během takovéhoto příjemného období někdy dorazí skutečná teplotně horká vlna, začne se člověk zajímat o to, kam by se mohl jít vykoupat. Nejdříve ho sice tato myšlenka poněkud zarazí (Cože? Venkovní koupání v Londýně? To přece nejde dohromady), ale poté co se ujistí, že je skutečně horko, tak usoudí, že nějaká ta osvěžující koupel by skutečně neuškodila.