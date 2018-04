Plastová puška dlouhá 7 cm je hrozbou a nesmí do letadla, rozhodla kontrola

Manželé Lloydovi zažili na letišti Gatwick v britské metropoli nepříjemné překvapení. Pracovník bezpečnosti jim během osobní prohlídky zabavil figurku vojáčka s tím, že několikacentimetrová plastová puška, kterou vojáček třímá, by mohla být považována za střelnou zbraň.

"Je to dlouhé zhruba 7 centimetrů a nedá se to vůbec rozložit. A dokonce to ani nemá žádnou spoušť," řekla Julie Lloydová k incidentu. Figurku královského radisty s miniaturou pušky SA80 koupila za 135 liber v Muzeu radistů britské královské armády v Blanfordu jako dárek pro manžela.

"Julie mi jen v muzeu koupila dáreček k mému odchodu do důchodu," řekl Ken Lloyd, bývalý člen britské domobrany.

Nakonec se 60letý muž musel vrátit do letištní haly, kde koupil obálku a vojáčka si nechal poslat do svého bydliště v Kanadě regulérní poštou.

"Jsme vojenské muzeum a bezpečnost bereme velmi vážně, zejména co se týče letišť a vojenských objektů, ale tohle je opravdu přehnané.Ta údajná "střelná zbraň" měří sedm centimetrů a je vyrobena z pryskyřice. Je nebezpečná asi stejně, jako kdybychom té paní prodali jako hračku tank," řekl britskému listu Daily Mail mluvčí muzea v Blanfordu Adam Forty.

Stížnost manželů Lloydových na postup bezpečnostních agentů nyní prověřuje vedení letiště.

Důkladné a často přehnané kontroly na letištích se v posledních měsících kritizují zejména ve Spojených státech. Cestující se začali bouřit hlavně proti osobním prohlídkám pohmatem a v řadě případů uspěli se svojí stížností i u soudu (Přečtěte si o Sundání kroužku z bradavky kleštěmi aneb 10 šokujících letištních kontrol).