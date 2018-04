Plánujeme zimní exotickou dovolenou. 15 zajímavých tipů včetně termínů a cen

"Nejpopulárnější exotickou destinací českých turistů bude i nastávající sezonu tradičně Thajsko, Kuba a Dominikánská republika," uvedl Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Zároveň informoval, že přímé charterové lety z České republiky budou letos mířit do Thajska, Dominikánské republiky, Keni, na Kubu, do Mexika, Kostariky, Venezuely, na Zanzibar, do Salvadoru, na Jamajku, na Kapverdské ostrovy a do Vietnamu.

Tradiční hit: potápění a památky v Egyptě

Egypt, naše nejdostupnější exotika, si Čechy získala a zažívá celoročně boom. Tradičními cíli zůstávají Hurghada a Šarm aš-Šajch. Před pár lety se k nim přidala i Taba na Sinajském poloostrově. Novinkou v nabídce cestovek je letovisko v jižním Egyptě Marsa Alam, cíl korálových potápěčů.

Češi ovšem nejezdí do Egypta jen lenošit. V nabídce CK jsou i fakultativní výlety za egyptskými památkami. Navštívit lze pyramidy v Gíze, Káhiru i další místa a naši turisté toho často využívají. Z Taby se jezdí také na Mojžíšovu horu a ke klášteru svaté Kateřiny. Chodí se sem obdivovat západ nebo východ slunce. Hlavním egyptským hitem ovšem zůstává šnorchlování nad korály.

Tip: CK FIRO-tour. Tříhvězdičkový hotel v Marsa Alam, all inclusive, 2. 4. až 9. 4. 2011. Cena: 15 990 Kč.

Egypt, Dahab

Kapverdy, "klídek" v Atlantském oceánu

Ostrovy zeleného mysu, Cabo Verde - no stress, to jsou názvy, kterými se přezdívá Kapverdským ostrovům v Atlantském oceánu. Nejbližší pevninou je africký Senegal vzdálený 500 kilometrů. Skládají se z deseti hlavních a několika menších ostrovů a teploty tu neklesají pod 24 stupňů.

Kapverdy má v nabídce několik cestovních kanceláří, většinou létají na ostrov Sal, kde se prý táhne nejkrásnější pláž celých Kapverd s oslnivě bílým pískem i blankytně modrý oceán. Nadchnou vás přírodní scenérie i lenošivá atmosféra tohoto místa. Je to ráj pro milovníky potápění, windsurfingu i rybaření. Velkou atrakcí jsou projížďky terénními vozítky či parasailing a kitesurfing.

Zážitkem je i koupání v jezírku Pedra de Lume, což je obrovský kráter sopky se slanou vodou. Místní lidé umějí žít, mnohé bary se otevírají až v jedenáct večer.

Tip: CK EXIM Tours: od 8. 1. do 15. 1. 2011, tříhvězdičkový hotel, all inclusive. Cena: 24 790 Kč.

Kapverdy

Isla Margarita - perla Karibiku

Nedávnou novinkou na mapě českých turistů je Isla Margarita, venezuelská perla Karibiku, která je součástí řetězce Malých Antil.

Lemuje ji tyrkysově modrý oceán, průměrná roční teplota neklesá pod 30 stupňů Celsia. Za nejhezčí se považuje pětikilometrová Playa El Aqua na severovýchodním pobřeží ostrova. Rájem pro děti je pláž El Tirano, nedaleko stojí vodní zábavní park. Pobyt na Isla Margaritě nemusí být jen dovolenou pro lenochy.

Navštivte národní park Laguna de la Restinga, přírodní lagunu s bujnou vegetací. Malým letadlem se dá doletět do venezuelského národního parku Canaima s krásnou přírodou. Cestovatelé také vyrážejí letadlem do delty řeky Orinoko do vesnice indiánů kmene Warao, odkud se vyráží po Orinoku podél neprostupné džungle s papoušky, opicemi skákajícími po větvích. Největším zážitkem je ale lov piraní.

Tip: CK EXIM Tours: od 3. 12. do 17. 12. 2010. Tříhvězdičkový hotel s all inclusive. Cena: 36 590 Kč.

Isla Margarita, pláž Manzanillo

Letošní novinka: jordánská Aqaba

Maďarští turisté jsou tady jako doma, o čemž svědčí i nápisy na obchodech. Češi se sem teprve jezdit učí.

Jordánská Aqaba je příjemné místo na břehu Rudého moře. Lemují ho písečné pláže, které kontrastují s horami. Říká se, že nejkrásnější korálové útesy a nejbohatší podmořský život v Rudém moři najdete právě tady. Proto sem jezdí potápěči z celého světa, proto tu funguje mnoho potápěčských center. Lze tu také vyrazit do akvária nebo na pevnost ze 16. století.

Dovolenou v Jordánsku si lze zpříjemnit výletem k Mrtvému moři, kde je obrovský zážitek nechat se nést vodou.

Nezapomenutelná je také návštěva skalního města Petra pocházejícího ze 3. století př.n.l. Objevil ho švýcarský cestovatel Johann Ludwig Burckhardt v roce 1812. Navštivte také Wadi Rum, jednu z nejkrásnějších pouštních scenérií v celé Asii.

Tip: CK Čedok, pětihvězdičkový hotel se snídaní, od 17. 2. do 24. 2. 2011. Cena: 30 630 Kč.

Jordánsko, Aqaba

Brazílie a její novinka Natal

Čeští cestovatelé si oblíbili Brazílii. Létá se do přímořského letoviska Fortaleza s širokými písčitými plážemi, letošní novinkou je Natal na rovníkovém pobřeží Brazílie. Zdobí ho kilometry pláží a duny, které jsou pevné i pohyblivé a dosahují výšky až 120 metrů.

Navštívit lze Dune State Park s písečnými dunami, který obklopuje město. Město a pobřeží zdobí kokosové palmy, zátoky, časté útesy a modré laguny. Navštivte pláže jako Pipa, Pirangi, Genipabu a Tibau do Sul ležící nedaleko města, ty ještě stále mají kouzlo ztraceného ráje.

Brazilskou perlou jsou i vodopády Iguazú na hranicích s Argentinou. Nebo Rio de Janeiro, které bývá označováno jako nejkrásnější město světa, obklopují ho hory, nádherné zálivy a ostrůvky. Navštivte zde slavnou pláž Copacabanu, na fotbal si zajděte na Maracana, největší stadion na světě.

Tip: CK Čedok, apartmány bez stravy, od 5. 4. do 15. 4. 2011. Cena: 37 400 Kč.

Brazílie, Natal

Keňa - nespoutaná divočina

Rozlehlé savany, tropické pralesy, majestátní hory a hlavně safari - to to je Keňa, vzdálená letadlem osm hodin od Evropy. Kdo by netoužil spatřit stáda slonů, pasoucí se zebry, slony, žirafy, antilopy, gepardy, nosorožce či buvoly. Divoká zvířata jsou v parcích na džípy s turisty zvyklá a pózují, jako by za to dostala zaplaceno.

Nevyhledávanějším parkem je Masai Mara, který obývá kmen Masajů. Turisté se sem jezdí obdivovat každoroční migraci obrovských stád pakoňů, zeber a antilop.

Významný park je i Amboseli se stády slonů a zasněženým vrcholkem hory Kilimandžáro v pozadí. Nosorožce můžete obdivovat v Národním parku Lake Nakuru.

Ale Keňa není jen safari. Pobřeží omývá oceán, ráj potápěčů a šnorchlařů. Některé cestovky nabízejí kombinaci safari s pobytem u moře. Do Keni létají přímé chartery.

Tip: CK Adventura: Keňa a Tanzanie. 10.-22. 2. 2011, zájezd 51 800 Kč, letenka: 16 500 Kč + víza.

Keňa, NP Samburu

Spojené arabské emiráty s aerobikem

Jemný bílý písek, krásné pláže, luxusní hotely, příznivé klima v arabské zemi, kde jsou čistota a bezpečnost na vysoké úrovni.

Spojené arabské emiráty nejsou jen ropnou velmocí, v minulých letech investovaly do turistiky. Létá se do Dubaje, který se proslavil parádními plážemi i nakupováním, v obřích obchodních domech jsou zastoupeny snad všechny světové značky. Nechybí ovšem ani tradiční tržiště.

Symbolem luxusu se zde stal sedmihvězdičkový hotel Burdž al Arab ve tvaru plachetnice postavený na umělém ostrově v moři. V Dubaji nechybí ani umělá sjezdovka.

V nabídce českých cestovek jsou týdenní pobyty třeba za patnáct tisíc, ale i luxusní hotely, kde zaplatíte pětkrát tolik. Vyrazit do emirátů můžete třeba s "mistrem" dance aerobiku Michalem Šubrem a zúčastnit se jeho cvičení.

Tip: CK Fischer, hotel s polopenzí, 7. 5.-14. 5. 2011. Cena: 26 490 Kč + víza.

Luxusní hotel Burj Al Arab v Dubaji

Jamajka v rytmu reggae

Ostrov Jamajka o rozloze asi 11 tisíc km2 s hlavním městem Kingston se pyšní průzračnými zátokami, bílými písečnými plážemi a korálovými útesy, výborným rumem i jeho nekonečnými koktejlovými variacemi a hlavně reggae. Vždyť právě tady se narodil zpěvák Bob Marley. A míří sem stále více českých cestovních kanceláří, některé z nich sem dokonce začaly létat přímo bez přestupu.

Jezdí se do populárního Negrilu, Juan Dolio s písčitou pláží a korálovým útesem, na ostrůvek Cayo Levantado. Oblíbená je také Montego Bay či Runaway s menšími plážemi.

Jamajka ovšem není jen moře, ale i hluboká údolí a na východě Modré hory zvedající se do výše 2 256 metrů nad mořem. Navštivte ostrov, který objevil v roce 1494 Kryštof Kolumbus a kde se narodil slavný sprintér Usain Bolt.

Tip: CK Livingstone, poznávací zájezd bez jídla. 1. 12. - 16. 12. 2010. Cena: 67 790 Kč.

Jamajka

Obří výletní lodě

Češi přicházejí na chuť cruise shipům, obřím výletním lodím, které brázdí moře. V noci plují, ráno zastaví v některém z krásných měst a vypustí své klienty na celodenní výlety. Výletní lodě zlevnily, staly se dostupnými a takovou dovolenou začíná nabízet i mnoho českých cestovních kanceláří. Může to být pořádně "našlapaná" dovolená.

Výletní lodě jsou vybaveny kiny, divadly, vířivkami, spoustou barů a restaurací. Nalodit se můžete například v Janově nebo Savoně.

Cestovní kancelář Orbis Link nabízí plavbu po Středomoří od 8 400 korun (jede se ze Savony do Palerma, Tunisu, na Mallorku, do Barcelony a Marseille). Týdenní výlet do Dubaje s mnoha zastávkami na zajímavých místech lze pořídit od 11 200 Kč na osobu. Kanárské ostrovy je možné obdivovat na dvanáctidenní plavbě od 16 400 Kč.

Costa Pacifica pluje dvanáct dnů a staví v Turecku, Izraeli či Egyptě. Na vybraných plavbách bude i český delegát.

Loď Costa Mediterranea

Thajsko, ostrov lásky Ko Samui

Díky idylickým zákoutím se ostrovu Ko Samui přezdívá ostrov lásky. Ačkoli patří k turistickým magnetům, i tady najdete opuštěné pláže, krásné korálové útesy, rozlehlé palmové háje. Vnitrozemí třetího největšího thajského ostrova skrývá panenskou džungli s horskými řekami a vodopády. Bohatý popdmořský život potěší milvníky potápění.

Tip: Zájezd na 9 dní se snídaní v termínu od 9. listopadu seženete na webu www.airstop.cz, který nabízí odlety z Německa (v tomto případě z Mnichova), od 21 000 Kč.

Thajsko, Ko Samui

Canaveral, start raketoplánu

Šestidenní zájezd do USA na Cape Canaveral na start raketoplánu. Odjíždí se 30. října a další den je možné zhlédnout start raketoplánu. Součástí zájezdu je prohlídka Kennedy Space Center včetně konference s astronautem NASA a návštěva muzea letectví.

Tip: CK America Tours, cena: 46 800 Kč.

Letecký pohled na řadu ramp vojenské části kosmodromu Cape Canaveral; civilní část Kennedy Space Center je vzadu na obzoru

Aruba

Romantický ostrov v Karibském moři. Jihozápad je vyhlášený dlouhými, bílými písečnými plážemi, které patří k nejkrásnějším na světě. Létá sem například CK Fischer nebo ESO Travel za 60 990 korun.

Aruba, Cudarebe Point

St. Barthelemy

Ostrov Svatý Bartoloměj v Karibském moři patří do souostroví Malé Antily. Zapomenutá tečka na mapě se pyšní sytou zelení tropické vegetace, plážemi s bílým pískem a čistým mořem. Kulisu dotvářejí vyhaslé vulkány.

Létá sem CK Fischer za 64 790 Kč.

St. Barthelemy, Karibik

Saúdská Arábie

Unikátní výlet do muslimské země, která není turistům příliš otevřená, nabízí CK Čedok. Třináctidenní zájezd začíná v Bahrajnu a pokračuje do Rijádu, Al Uly, která je vstupní branou k nabatejským ruinám, Džiddy a dalších zajímavých míst pouštní země. 5. 11.-17. 11. 2010 Cena: 95 990 korun.

Saúdská Arábie, Najran

Libanonem za poznáním

Objevte Libanon se spoustou unikátních památek.

Tip: CK Čedok, poznávací zájezd. 18. 5.-26. 5. 2011, cena: 32 290 Kč

Libanon, Baalbek

