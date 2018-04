Planetária a hvězdárny nabízejí nevšední zážitky napříč galaxiemi

Hvězdárna a planetárium Brno

Mikrosvět i makrokosmos. V brněnském planetáriu se podíváte nejen do vzdáleného vesmíru, ale také do lidského těla, pod vodní hladinu nebo do minulosti. Hvězdárna na Kraví Hoře patří mezi nejmoderněji vybavená pracoviště v Česku, zabývající se vědeckou činností i popularizací přírodních věd. Zábavnou formou se tak dozvíte více nejen o astronomii, nahlédnete také pod pokličku fyziky, chemie, geologie nebo geografie.

Na Kraví Hoře vás čekají také interaktivní expozice

V moderní funkcionalistické budově v centru Brna naleznete Digitárium, které vás pohltí obrazem i zvukem. Vybaveno je totiž supermoderním projektorem s velkým rozlišením, které vám v jednotlivých pořadech umožní prohlédnout si vesmír či lidské tělo v neuvěřitelném detailu. Navštívit můžete třeba představení Astronaut, které vás vezme na palubu raketoplánu i na Mezinárodní kosmickou stanici, či příběh Vzhůru nohama určený těm nejmenším.

V sálu Exploratoria se v rámci programu Příběh Sluneční soustavy seznámíte s moderním pohledem na nejbližší okolí Země. Těšit se můžete také na interaktivní exponáty. Malé planetárium vám zase v intimnější atmosféře na klenbě o průměru osmi metrů představí hvězdnou oblohu s planetami. Navštívit ale můžete samozřejmě také astronomickou pozorovatelnu či pozorovací terasu. Program Hvězdárny a planetária Brno včetně cen naleznete na webových stránkách.

Planetárium Praha

V hlavním městě naleznete jedno z největších planetárií na světě, s nejvyšším rozlišením v Evropě a největší projekční plochou v Česku. Planetárium Praha nabízí hned několik sálů a expozic, které stojí za návštěvu. Tím největším je sál Cosmorama o průměru 23,5 metru, do něhož se vejde až 210 diváků.

Ti mohou na ploše 843 metrů čtverečních zhlédnout nejen dokonalou iluzi vesmíru, ale také pořady pro každého. Ujít si nenechte ani mimořádně silný zážitek z laserové show vytvořené pod umělou hvězdnou oblohou. Za vstupenku na padesátiminutové představení v Cosmoramě zaplatíte maximálně 150 korun.

Pražské planetárium se může pochlubit největší projekční kopulí v Česku

V sále Starvid, který je vybavený novým digitálním planetáriem Digistar 3, se zase téměř můžete dotknout hvězd. Moderní technologie umožňuje promítat tělesa na speciální širokoúhlé plátno v 3D zobrazení. Hvězdy, planety a jiná tělesa si díky tomu můžete prohlédnout nejen jako tečky na obloze, ale také v neuvěřitelném detailu a z mnoha úhlů, které vám pohled ze Země nikdy nenabídne.

Ze Starvidu přejděte k digitálnímu celooblohovému systému Starskan Definiti, který nabízí kolem 20 programů pro veřejnost zobrazujících mimo jiné pohyb hvězd v prostoru a čase. V areálu planetária naleznete také experimentální zahradu, testující možnosti pěstování rostlin mimo zeminu v prostředí s omezeným slunečním zářením. Ceník vstupného naleznete na webových stránkách planetária. V ceně programu je vždy také možnost prohlédnout si výstavy, umístěné ve foyer a v malém planetáriu.

Techmania Science Center v Plzni

Devadesát pohodlných sedaček, 3D brýle a 140 tisíc hvězd. První 3D planetárium v Česku vám na tisíci metrech čtverečních, dvou projekčních kupolích a v originální expozici představí nejen vesmír, ale i samotnou architektonicky cennou budovu planetária. Kromě kupole o průměru 14 metrů, na níž můžete obdivovat pohyblivé obrázky z mikro i makrosvěta, vlastní planetárium také dvoumetrový projekční globus Science On a Sphere, takřka se vznášející v prostoru a umožňující dotekem ovládat, měnit a promítat krátké filmy zachycující proměny Země v čase.

V Plzni si můžete sáhnout na interaktivní projekční globus

Prohlédnout si můžete změny zemské kůry, řádění tornáda, zemětřesení i zjistit, co se stane s botou, která spadne do oceánu. Mimoto si v prostorách planetária můžete „pohrát“ s téměř třicítkou exponátů - vodíkovou bombou, gyroskopem či skafandrem. Planetárium v Techmanii je otevřeno denně od 9 do 17 hodin a vstupné pro dospělého vás vyjde na 180 korun.

Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě

Při návštěvě Ostravy se určitě zastavte v místním planetáriu, které bylo po dvouleté rekonstrukci znovu otevřeno teprve 29. listopadu 2014. Kromě nového kabátu se můžete těšit na moderní vybavení a interaktivní expozice. Právě Experimentárium s interaktivními exponáty si nenechte ujít.

Na vystavené předměty si totiž můžete sáhnout a vyzkoušet tak vědu na vlastní kůži. Experimentárium nabízí několik expozic - Do hlubin Země, Za světlem, Ke hvězdám, K planetám a Na oběžnou dráhu. Dozvíte se více o dějích, které mění podobu hvězd, pochopíte seismické jevy, vyzkoušíte si řízení robotického průzkumného vozítka na Marsu nebo vyrazíte za poznáním pilotovaných i nepilotovaných vesmírných plavidel.

Ve zrekonstruovaném sále planetária potom můžete posedět pod hvězdnou oblohou a zhlédnout řadu nových atraktivních programů, které vám ukáží, jak vypadá hvězdná obloha v Austrálii nebo jak rozumět hvězdné mytologii. Za prohlídku Experimentária a návštěvu planetária zaplatíte 60 korun, pokusy v Experimentáriu samotném stojí 40 korun. Za jasného počasí se můžete vydat za 30 korun na hvězdárnu nebo do amfiteátru. Ostravské planetárium je otevřeno denně, otevírací doba se však liší podle ročního období.