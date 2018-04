Planá už není díra zakopaná

Degradace českého venkova let minulých vedla k tomu, že mnoha městům byly odebrány jejich tradiční atributy: soudy, školy a úřady se přestěhovaly do nově vzniklých okresních měst. Tato uměle vyvolaná rivalita vedla poté k ponížení měst jako je Planá v okrese Tachov. Kulturní život v tomto bývalém sídle politického i soudního okresu vystihli vojáci z nedaleké posádky dokonale v popěvku »Planá, Planá, p.... zakopaná«.Dnešní Planá, město s více než pěti tisíci obyvateli, zdá se, už »dírou« není. Její poloha nedaleko atraktivnějších Mariánských Lázní ji sice chrání před masivními ataky z nedalekého Bavorska, ovšem zdaleka viditelné panorama tvořené věží městského chrámu, mohutnou věžovitou budovou školy Na Valech, zámku pánů Nostitz Rieneck a téměř jednotnou frontou měšťanských domů je nepřehlédnutelné. Fascinujícím zážitkem je snad nejvíce výhled z ochozu přístupné kostelní věže (v ní je umístěna Městská galerie a je možné si prohlédnout hodinový stroj i zvony). V této výšce si návštěvník připomene dnes patrně již ztracenou schopnost člověka usazovat lidské stavby do krajiny jako její nedílnou součást. Z výše dohlédneme k poutnímu místu Svatá Anna, k zámku v Chodové Plané, i k červeným střechám vesnic na úpatí Českého lesa. Mezi předivem úzkých asfaltových cest, lemovaných alejemi pableskují hladiny rybníků a z věčného oparu této krápající krajiny vystupují kontury významných vrchů zdejšího kraje - Přimdy, Volfštejna, Dyleně, Lysiny a Lesného. Sklopme zrak níže dolů: renesenční zámek s barokními a empírovými úpravami, v jehož držení se vystřídali i velmi slavní šlechtici (Šlikové, Nostitzové), je dnes nepřístupný. Spokojme se s vědomím, že zde krátce před smrtí přenocoval Albrecht z Valdštejna. Ve východní části města se nachází právě rekonstruovaný románský kostel svatých Petra a Pavla s freskami ze 13. století a portálkem s obloučkovým vlysem. Chrám Nanebevzetí Panny Marie, na vrcholu jehož věže stojíme, je podoben rozkročenému pavouku. Jeho tři lodě jsou obdařeny jistou zvláštností, jižní je totiž pod úrovní terénu. Ulicové náměstí je rozložené od východu k západu a lem ují ho malebné domy v barokním, klasicistním a historizujícím slohu. Za povšimnutí stojí také svatojánský sloup a cenná barokní fara z 18.století. Dva malé detaily však odlišují Planou od ostatních měst při pohledu z výše. V 19. století se město ozdobilo šesti žulovými kašnami a tímto množstvím drží Planá primát v širokém okolí. Co je však pro Planou typické, je množství dvorů a dvorků. Stále si zachovávají svůj hospodářský charakter, který zatím nepodlehl masivním u ničení. V jednom z těchto dvorků, na náměstí Svobody č. 38. na nás čeká dokonce malé překvapení. Vnitřek domu, kavárna, galerie i zahrada mají nepřehlédnutelný provensálský půvab.Planá leží v blízkosti turistických perel západočeských lázní a měst nedalekého Bavorska. V bezprostřední blízkosti se nachází také neznámé cíle jako jsou zříceniny hradů Krasíkova, Gutštejna nebo Volfštejna. Vydat se můžete také do romantického svérázného údolí Kosího potoka a do hlubokých lesů Českého lesa, tvořícího celkem nedávno nepřístupné hraniční pásmo. V samotném městě neopomeňte kromě stavebních památek navštívit také hornické muzeum ve středověké štole dlouhé přes dvě stě metrů. Najdete je na úbočí ostrohu, na němž stojí město Planá.Veškeré informace je možné získat v městské Galerii ve věži (vystavují díla Načeradského, Nepraše, Anderleho aj.). Město Planá také vydalo několik kulturních a historických průvodců se všemi podstatnými informacemi. Informativně se od sebe liší jenom v jednom detailu: plánský rodák J.F.Low z Ersfeldu (rodinnou hrobku najdete na východní straně kněžiště městského chrámu) je jednou připomínán jako dvorní lékař císaře Leopolda a podruhé císaře Matyáše.Město leží na hlavní železnici Plzeň - Cheb a má i uspokojivé autobusové spojení s Tachovem, Mariánskými Lázněmi a Plzní. Hraniční přechod do Bavorska Broumov - Mahring je vzdálený pouhých dvacet kilometrů.