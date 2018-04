Správa Žďárských vrchů chce pokácet tisíce stromů, aby byly vidět skály

Skalní útvary jsou jedním z hlavních přírodních fenoménů Žďárských vrchů. V první polovině minulého století byly výraznými a na dálku viditelnými dominantami v krajině. Postupem času však vrcholy skal zmizely v okolních lesních porostech.

Žďárské vrchy Oblast patří s téměř 71 tisíci hektary mezi nejrozlehlejší chráněné krajinné oblasti v republice. Rozkládá se severně od Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě. Jejím nejvyšším vrcholem je Devět Skal. Ty jsou s 836 metry zároveň druhým nejvyšším kopcem celé Vysočiny. Důležitým prvkem tohoto území je kromě rulových skalních měst i voda. V CHKO pramení pět řek včetně té největší, Sázavy.

Kolik z nich by mohlo být odhaleno, ještě není stanoveno.

"Zatím si ujasňujeme, jestli záměr získá podporu. Jestli těch argumentů pro to, aby se to udělalo, bude dost," řekl agentuře ČTK vedoucí správy CHKO Václav Hlaváč.

Ochránci přírody chtějí oslovit místní obyvatele i turisty. "Myslím si, že názor veřejnosti je v tomhle docela podstatný," podotkl. Na webu už k tomu uspořádali anketu.

Podle současných představ by se mohly stromy plošně vykácet na některých vrcholcích v okruhu 30 až 50 metrů od skal. Proto už správa CHKO začala jednat s Lesy České republiky, jimž většina porostů patří.

Odlesnění by se týkalo území přírodních památek, u nichž se dosud preferovalo to, že by se do nich nemělo moc zasahovat. Odkryty by mohly být třeba Malinská skála u Blatin nebo Bílá skála u Křižánek.

Třeba v těchto konkrétních lokalitách by správa CHKO chtěla pomocí vykácení přilákat druhy zvířat, které tu kdysi žily. Malinská i Bílá skála byly v minulosti hnízdištěm sokola stěhovavého.

Je dobrý nápad vykácet stromy kolem skal v CHKO Žďárské vrchy?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 19. června 2013. Anketa je uzavřena. Ne 4344 Ano 484

"Předpokládáme, že kdyby se lokality upravily, mohly by být pro něj zase atraktivní," řekl Hlaváč. Upozornil ale na to, že by bylo v tom případě nutné v lokalitě omezit pohyb turistů a horolezců.

Sokol stěhovavý se na Vysočině před mnoha lety vyskytoval. Dnes se tu objeví už jen náhodně, nikde v kraji nesídlí. Vrátil by se sem po dlouhých desítkách let.