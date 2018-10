VIDEO: V zimě, dešti i mlze. I plachtění po Lipně může být adrenalin

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

V Lipně nad Vltavou nás ráno vítala teplota devět stupňů Celsia, mlha a mrholení. Ideální počasí na projížďku plachetnicí. Čekali jsme přes dvě hodiny, zda se obloha umoudří. Zároveň jsme si ještě v obchodě na břehu raději koupili teplejší ponožky.

Před polednem jsme vyrazili na molo. „Projedeme se na lodičce Sunway, je to plachetnice. Vyjedeme ven, tam si vytáhneme plachty a uvidíme, co to s námi bude dělat,“ připravoval nás kapitán Ondřej Málek.

Na lodi se kromě mě a kapitána veze i Jan Hájek, majitel firmy Zážitky.cz, která pronajímání plachetnic nabízí. Jen co se dostáváme na širé Lipno, Ondra začíná vytahovat plachty. Nejprve hlavní a poté tu vpředu. „Té se říká kosatka, nebo gena, záleží na její velikosti. My máme kosatku,“ poučuje nás.

„Plachta se vytahuje na levé, nebo na pravé straně, podle toho, odkud fouká vítr. Musí se tahat vždy s větrem ven, to znamená, že musíme vytáhnout plachtu tak, aby se nám vyklonila za zábradlí. Říká se tomu, že vykláníme na závětrné straně,“ popisuje a vypíná motor. Vítr nám dodává pohon, směr reguluji kormidlem.

Ovládání plachetnice je skutečně alchymie. Kapitán musí počítat s tím, že na loď míří dva větry zároveň. Tomu, který přichází z přírody, se říká skutečný. „A druhý se nazývá jízdní, ten vzniká tím, že jedeme zkrátka dopředu. Výsledkem je takzvaný zdánlivý vítr a ten my využíváme k nastavování plachet,“ líčí Ondřej Málek.

Směr, kterým fouká zdánlivý vítr, ukazuje vějička, která je na vrcholu stěžně.

Kapitán neustále plachty přesouvá z jedné strany na druhou. V jednu chvíli svítí slunce a bohužel pro nás vítr nefouká, po chvíli najednou prší a vítr nás žene velkou silou. Někdy se dokonce nakláníme s plachetnicí tak, až máme strach.

„Ježišikriste! Je všechno v pohodě?“ křičím na kapitána. „Jasně, že je všechno v pohodě,“ uklidňuje mě.

Plachetnice by se prý nepřevrátila. „Na jachtách, které tady půjčujeme, to nehrozí. Ty plachty jsou poddimenzované, dole je kýl, železobetonová zátěž, díky které se nemůžeme převrátit na druhou stranu. Alespoň ne s plachtami, co máme tady. A zpravidla se tak nestane s větrem, který fouká na Lipně,“ informuje Ondřej.

Počasí stále není ideální, a tak stahujeme plachty, nahazujeme motor a míříme zpět do přístavu. Projížďka to byla pěkná, jen doporučuji jezdit v lepším počasí.