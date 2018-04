Plachetnice - královna frieských vod

Jedním z nejnáročnějších, ale i nejkrásnějších sportů patří ve Frieslandu plachtění. Když vítr nabere vítr do plachet a celá loďka se nakloní na stranu, když vám střípky vln roztříštěných ostrou přídí omývají obličej a když za sebou ve vysoké rychlosti zanecháváte veliké pomalé jachty, je to pocit, na který se dlouho vzpomíná. Kanály a jezera severoholandského Frieslandu by bez plachetnic ztratily punc své originality a krásy. A plachetnice bez Frieslandu by ztratily své ideální útočiště. Jsou plachetnice malé, poháněné opravdu jenom silou větru, jsou plachetnice motorové a jsou plachetnice dosahující téměř velikosti rodinného domku. Těm posledním se říká skuts je a Friesland je pověstný každoroční regatou těchto mohutných plavidel, které obsluhuje několik lidí. Plachetnice jsou královnami jezer a kanálů. Dokonce i mnohem větší motorové lodě se před nimi musí uhýbat a dávat jim přednost. Plachtit znamená pohybovat se neslyšně krajinou a moci pozorovat okolní přírodu, aniž by ji vyděsil hluk motorů. Plachtit ale taky znamená naučit se ovládat sílu vody a větru. Zvedat a sklápět stěžeň, vytahovat a stahovat plachty a usínat ukolébán pohybem vln.