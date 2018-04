Pivní výlet do Plzně

MŮŽE SE HODIT Prohlídka pivovaru : pondělí až neděle od 12.30 a 14 hodin



Kolik to stojí: prohlídka pivovaru v českém jazyce stojí dospělého 60 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma. Z historie pivovaru: 13. století - král Václav II. udělil várečné právo 260 plzeňským měšťanským domům. Nejednotnost výrobní technologie a rozličné přísady způsobovaly velké rozdíly v kvalitě piva 1838 - špatná kvalita plzeňského piva vedla právovárečné měšťanstvo k rozhodnutí společně vybudovat nový moderní pivovar 5. října 1842 - sládek Groll uvařil v novém pivovaru pivo novou metodou spodního kvašení. Uvaření první várky spodně kvašeného světlého ležáku si pivovar připomíná každý rok slavností nazvanou Pilsner Fest 1898 - byla vytvořena ochranná známka Pilsner Urquell 20. století - značka Pilsner Urquell se stala synonymem kvality po celém světě