Pivní koloběžka vyrazila do světa

"Koloběžka je uzpůsobena i k čepování piva přímo na trase a zájemci tak mohou ochutnat medové pivo Kvasar z pivovaru v Černé Hoře," vysvětlil předseda sdružení Kamil Vašíček. "Podle piva jsme naši pouť nazvali Kvasarka Tour 2000 a se speciální koloběžkou jsme vyjeli už potřetí. Letos jsme ale poprvé kromě Moravy zavítali i na území Čech." Z Hrádku nad Nisou se pivní koloběžka vypravila do Žitavy a přes Polsko zpátky do severních Čech. "Čeká nás ještě dlouhá cesta. Z Liberecka se přesuneme k Máchovu jezeru, pojedeme přes Mladou Boleslav, Poděbrady, Žďár nad Sázavou a Černou Horu zpátky do Adamova," upřesnil Vašíček. "Každý den chceme ujet šedesát kilometrů a celkem asi čtyři sta dvacet kilometrů urazíme za deset dní." Účastníci Tour se na své cestě budou zastavovat v místních hospůdkách. "Říkáme jim tankovací stanice, protože tam doplníme potřebnou energii," poznamenal Vašíček. Velkou koloběžku doprovází na cestě tři menší stroje. "Součástí našeho týmu je také doprovodné vozidlo," doplnil Vašíček. Pivní koloběžka vznikla před třemi roky z motocyklu Jawa 250. Měří přes pět metrů a váží skoro dvě stě kilogramů. "Jede na ní jeden řidič a dva přední a dva zadní jezdci. Vzadu je vyjímatelný kruhový stolek, do kterého při zastávkách můžeme dát slunečník," uvedl Vašíček. "Zapisujeme si i rekordy koloběžky. Například největší rychlost jsme dosáhli osmdesát tři kilometrů za hodinu a za jeden den jsme nejvíc urazili skoro osmdesát kilometrů."