Pivní festival a zábava v Dolní oblasti Vítkovic – to je Ostrava

Možná letošní návštěvnost tato čísla překoná, ale to se uvidí teprve v pátek a v sobotu 9. a 10. října. Pivní festival Oktobe(e)rfest se odehraje na stejném místě jako minulý rok, tedy v interiérech i v okolí obchodního centra Forum Nová Karolina v Ostravě.

Malé i velké pivovary pro malé i velké návštěvníky

Protože na Oktobe(e)rfestu hraje hlavní roli pivo, představí se tu několik desítek pivovarů, a to jak známé velké podniky, tak ty menší lokální s běžnými i netradičními pivy. Sladké i slané pochutiny k pivu bude nabízet spousta stánků a gastronomických provozoven, na své by si ovšem podle pořadatelů měly přijít i děti. Na podiu budou probíhat koncerty, pro děti tu budou atrakce a zábavný doprovodný program.

Při ochutnávání piv si určitě najdete čas na prohlídku okolí a míst, kde se pravidelně potkává kultura, sport i zábava. V těsné blízkosti obchodního a zábavního centra objevíte historické Trojhalí a jen pár stovek metrů daleko leží jedno z nejnavštěvovanějších míst Ostravy, Dolní oblast Vítkovice.

Prohlídky unikátní industriální památky

Při prohlídce Dolní oblasti Vítkovice uvidíte například původní, neopravené a nefunkční vysoké pece a černouhelný důl Hlubina.

Chcete zažít atmosféru areálu v jeho surové podobě a „sáhnout“ si na prach vyhaslých pecí? Pak se vydejte na prohlídku Dolní oblasti Vítkovice po Uhelném okruhu, který nabízí porovnání původních, neopravených a nefunkčních technologií bývalých vysokých pecí č. 4 a č. 6 a někdejšího černouhelného dolu Hlubina s nově opravenými objekty v kulturně-společenské čtvrti Provoz Hlubina. Areál je přístupný denně a prohlídky mají několik variant včetně možnosti vzájemného kombinování.

Adrenalinový okruh kolem ostravské Bolt Tower vás zavede na vyhlídku až do výšky téměř 80 metrů.

Komentované prohlídky vás zavedou i do multifunkční auly Gong, která je dílem věhlasného českého architekta Josefa Pleskota a jeho AP ateliéru. K návštěvě zve i Vysoká pec č. 1 včetně nové nástavby, nyní nazývaná Bolt Tower. Adrenalinový okruh vás zavede na vyhlídku až do výšky téměř 80 m, dostanete se do nitra vysoké pece a dozvíte se vše o výrobě surového železa.

Hra se zážitky

V nové budově uprostřed historického areálu Dolních Vítkovic objevíte také interaktivní muzeum Velký svět techniky – Science and Technology Center. Je výjimečné jak svým rozsahem, tak zasazením do reálií někdejšího brownfieldu. Hlavním tahákem jsou expozice Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody se stovkami zábavných atrakcí, které pobaví a zároveň nabídnou vysvětlení nejrůznějších záhad. Pro nejmenší děti od dvou do šesti let je určena speciální expozice Dětský svět, plná podnětů pro rozvoj poznání, zručnosti a fantazie. Součástí centra je rovněž největší nekomerční 3D kino v Česku, Divadlo vědy, učebny, dílny a laboratoře pro studenty.

Kdo má rád atmosféru vědecko-fantastických knih Julese Verna, ten by měl zavítat i do interaktivního technického muzea Malý svět techniky. Uvidíte tu řadu vynálezů, které významně posunuly vývoj průmyslu a technického pokroku u nás i ve světě.