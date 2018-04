Jarní Pitztal, poslední dubnové lyžování na přírodním sněhu v Alpách

Když pak projíždíte zelenajícími se a kvetoucími údolími v podhůří Alp, tak ve vás toto přesvědčení sílí. Jenže je jedno místo v rakouských Alpách, kde je i přelom dubna i května skvělým místem na lyžování a možná z celého roku dokonce nejlepším.

Lyžování v 3000 metrech

Tyrolské údolí Pitztal nedaleko Imstu a Innsbrucku může totiž i v tomto období nabídnout metry sněhu, včetně nového prašanu, protože se tu v okolí Pitztalského ledovce lyžuje ve výšce mezi 2 800 až 3 500 metrů nad mořem.

Zatímco v údolí, až 40 km hluboko zaříznutém mezi skalní vrcholky, mizí poslední zbytky sněhu, louky se začínají zelenat a na slunce se derou první květy, nahoře panuje příjemná zimní atmosféra. I když náš hotel Sonnblick je v jedné z nejvyšších partií údolí a je ve výšce přes 1 600 metrů, což je vlastně jakoby člověk spal na Sněžce, ze sněhu tu zbývají jen poslední malé špinavě bílé fleky. O moc zimněji to nevypadá ani na konečné stanici podzemní lanovky, která v půlhodinových intervalech vyváží lyžaře po stovkách nahoru na ledovec.

Přestože je konec sezony, vše funguje úplně stejně, jako kdyby byl její vrchol, včetně pravidelných bezplatných skibusů, které svážejí a odvážejí lyžaře od lanovky po celém dlouhém údolí.

Člověku je sice v plné lyžařské výzbroji i tady, v téměř tisících metrech trochu teplo, ale na obrazovce u recepce hotelu, kde se podíval na to, jak to vypadá na sjezdovkách u ledovce, bylo jasně napsáno, že nahoře je minus pět stupňů a to přesto, že i tam svítí hřejivé jarní slunce.

Prašan na jaře

Tunelová lanovka trochu připomínající malé metro, jede na čas a zvláště po ránu není rozhodně poloprázdná, ale žádná fronta, kde by člověk musel čekat, se nekoná. A když po pár minutách svištivé jízdy strmě vzhůru vyjdete na konečné lanovky, objeví se před vámi skutečný zimní svět, v této době možná poslední takový v celých rakouských Alpách. Desítky kilometrů sjezdovek, všechny vleky v provozu, žádné jarní „vydřeniny“, po jaru tu stále není ani památky.

Může se hodit Cena denního skipasu je 38 eur na osobu, děti 23 eur. Plus dvě euro vratná záloha. Víkendový, dvou a půl denní lístek, stojí 94 eur, pro dítě 57 eur, takže se moc nevyplatí.

, který jezdí s půlhodinovými intervaly (ve špičce), ke zdarma a obsluhuje prakticky celé údolí Pitztal. Sezona má být zakončena 8. května , do kdy jsou v provozu všechny vleky a sjezdovky na Pitztalském ledovci. Ceny v tříhvězdičkových hotelích začínají v tuto dobu kolem 2000 korun za dvoulůžkový pokoj.

. Trasu o dálce 558 kilometrů ujedete přibližně za šest až sedm hodin. Z Brna je to po rakouských dálnicích o 120 kilometrů a několik desítek minut jízdy dále.

Snad kromě sluníčka, které i tady hřeje, ale protože se zároveň po obloze potuluje i dost mraků, zůstává i po poledni sníh tvrdý a nerozbředlý, takže je to přes nezimní datum lyžování jedna báseň. U vleků a lanovek je to bez čekání. „Všechno je to stoprocentně přírodní sníh. To je úplně jiné lyžování než na umělém,“ říká hrdě Nathalie Zuchová z Pitztalské turistické centrály. „Jsme tak vysoko, že ani naše ledovce tu nijak neubývají. Ale v létě se na nich nelyžuje, i když by se dalo. Příroda i lidé kolem vleků prostě taky někdy potřebují odpočívat,“ dodává.

Teploty pár stupňů lehce pod bodem mrazu na druhou stranu umožňují posedět si v restauraci na kávě, nebo pivu, nebo se na sluníčku kochat úžasným výhledem na doslova stovky vrcholků, který skýtá vyhlídková plošina u kavárny ve výšce 3 440 metrů nad mořem. Ta se dokonce honosí titulem nejvýše položené restaurace v celém Tyrolsku.

Ideální pro Čechy

Protože je přece jen konec sezony a většina lidí už pustila lyžování z hlavy, organizují se na přelom dubna a května různé akce v podobě ochutnávek vín i malých místních festivalů. Posledních pět let pak přijíždí v této době do Pitztalu také kolem dvou stovek českých lyžařů na Český Ski test, kde si mohou vyzkoušet desítky typů lyží, které teprve příští sezonu půjdou do prodeje.

„Je to akce otevřená jak profesionálním lyžařům, tak i lidem, kteří si chtějí vyzkoušet a vybrat ty správné lyže na příští sezonu,“ říká organizátor Ski testu Petr Vališ, Čech, který působí jako lyžařský instruktor ve Švýcarsku. „Pitztal je pro tuto akci ideálním místem. Je tu i v tuto dobu záruka skvělých sněhových podmínek a z Prahy je to sem blízko a dokonce si při cestě po dálnici z Česka přes Německo nemusíte kupovat ani rakouskou dálniční známku,“ dodává.

„Nemáme tu luxusní hotely, nebojujeme o tu nejbohatší klientelu, chceme, aby do Pitztalu jezdili lidé, kteří si především chtějí zalyžovat,“ říká k tomu Nathalie Zuchová. „Možná i proto tu je rok od roku více Čechů, z čehož máme samozřejmě velkou radost,“ dodává.