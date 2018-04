Nejvyšší lyžování v Rakousku. Tip na zimní dovolenou v Pitztalu

Většina lyžařů asi bude znát zdejší Pitztalský ledovec, který je nejvýše položeným lyžařským střediskem v Rakousku. Málokdo ovšem ví, že v těsné blízkosti najdeme další dvě kvalitní lyžařská střediska Rifflesee a Hochzeiger a také perfektní zázemí pro běh na lyžích. My jsme se proto vydali do této oblasti užít si týdenní rodinnou dovolenou na sjezdovkách i běžkách.

Nejvyšší lyžování v Rakousku

Hlavním tahounem údolí je bezesporu ledovec, který je ukrytý v samém závěru údolí za třítisícovkou Mittagskogel. Cesta za sněhem podzemní lanovkou trvá asi sedm minut, během nichž vystoupáme o více než tisíc výškových metrů. Zejména na podzim a na jaře, kdy údolí už neoplývá sněhem, připomíná cesta na ledovec let na jinou planetu.

Po vystoupení na horní stanici se ocitáme v jiném světě: ve světě ledu, sněhu, mrazu a moderních lanovek. Na podzim, kdy nížiny i údolí pod ledovcem halí mlha a stín okolních štítů, tady často svítí slunce jako u moře.

Táhne nás to nahoru, takže sedáme do nové lanovky Wilspitzbahn vedoucí na nejvyšší lyžařský bod Rakouska. Ale co to? Kabince chybí venkovní schránky na lyže, bereme je tedy dovnitř a zjišťujeme, že se zasouvají do otvorů v podlaze. Pokrok prostě nezastavíte...

Za chvilku už stojíme u nejvyšší kavárny Rakouska, ve výšce 3 440 metrů, a hledíme na ledovcem pokrytý štít Wildspitze. Ke kavárně přiléhá terasa "visící" několik stovek metrů nad ledovcem, od propasti pod námi nás dělí jen průhledné plexisklo. Nic pro slabé povahy! Nedaleká vyhlídková plošinka s dalekohledem nabízí kruhový panoramatický rozhled na alpské štíty.

Ale jsme tu přece kvůli lyžování! Vyrážíme dolů po červené č. 26 a jsme nadšeni kvalitou sněhu i příjemně strmým sklonem, ne příliš obvyklým na ledovcích. Testujeme i sousední svahy a vyjíždíme paralelní lanovkou Mittelbergbahn. Tady jsou červené přece jenom mírnější a jediná černá trasa je uzavřená. Pod lanovkou Gletschersee se naše děti radují z U-rampy pro snowboardisty a také zkoušíme měření rychlosti. Poslední kout ledovce obsluhuje dlouhá "kotva", tady jsou svahy nejmírnější, vhodné pro děti a začátečníky.

Celkově nás Pitztalský ledovec nadchl, díky vysoké nadmořské výšce zaručuje kvalitní sníh a lyžovat se tu dá od září do května. Najdete tu nejmodernější lanovky, celkem 37 km sjezdovek a také upravované běžecké tratě. Jediným slabým místem je podzemní lanovka Gletscherexpress, která jezdí v asi patnáctiminutových intervalech, takže ráno i při odpoledním návratu do údolí počítejte s čekáním ve frontě.

Pohled z Cafe 3 440 na Wildspitze

Rifflsee: kdo nemá rád davy

Sousední středisko Rifflsee jsme dlouho míjeli, nakonec jsme se rozhodli jej ze zvědavosti navštívit také. A nelitovali jsme. Dolní stanice gondoly se nachází asi kilometr pod stanicí lanovky Gletscherexpress a vyváží nás do výšky 2 300 metrů k moderní budově restaurace Sunna Alm, která tvoří jakési centrum celé oblasti, kam se sbíhají další lanovky.

Oproti ledovci tu sice najdeme o trochu menší počet km sjezdových tratí (31 km), zato tu je víc černých sjezdovek a najdeme tu i boulový svah. Rozhodně příjemně nás překvapila výrazně menší zalidněnost, většina návštěvníků přece jen míří na populární Pitztalský ledovec.

Červená sjezdovka č. 26 Vyhlídka z Hinterer Brunnenkogel (3 440 m)

Nejvyšším bodem oblasti je 2 880 m vysoký kopec Grubenkopf, ze kterého se můžete spustit po černé nebo červené sjezdovce. Zkoušíme obě trati a oceňujeme jejich pestrost i kvalitní podklad daný severovýchodní orientací. Zajímavostí je šestisedačková lanovka Sunna Alm, podle informací jedna z nejmodernějších a nejbezpečnějších lanovek pro děti. Má snížený nástup, takže naše malé děti jsme nemuseli zvedat a sedali si pohodlně samy. I v tomto středisku jsme vyzkoušeli vysokohorské běžkování: zdejší tratě na klasiku i bruslení vedou ve výšce cca 2 200 m podél zamrzlého jezera Rifflsee a měří celkem 5 km.

Středisko Rifflsee bude určitě vyhovovat sportovním lyžařům, kteří zde najdou několik slušných černých sjezdovek (i když poměrně úzkých), a také těm, kteří neradi lyžují v davech. Relaxovat a jíst můžete v prosluněné Sunna Alm nebo ve stylové chatě Rifflseehutte. A pokud vás to tu omrzí, tak na lyžích přejedete až k dolní stanici ledovcového Gletscherexpresu.

Černá sjezdovka č. 9 na Rifflsee

Hochzeiger, domovské středisko Benniho Raicha

Středisko Hochzeiger leží na začátku Pitztalského údolí a patří mezi neprávem opomíjené resorty v Tyrolsku. Je to také domovské středisko skvělého rakouského lyžaře Benniho Raicha, který se narodil v nedalekém Arzlu a je tváří resortu, která na vás kouká ze všech letáků a prospektů.

I když se to nezdá, Hochzeiger je skutečně "hoch" (vysoký), nejvyšší lyžobod leží ve výšce 2 450m. To spolu s převažující západní orientací svahů dává předpoklad kvalitního sněhu. Autem nebo skibusem se však nejprve musíte vyšplhat vysoko nad údolí k dolní stanici lanovky, která leží ve výšce 1 450 m.

Síť sjezdovek je přehledně rozprostřena na svahu pod vrcholem Hochzeiger. Většina tratí je mírných až středně náročných a tedy vhodných pro rodiny s dětmi. Ze 45 km sjezdovek stojí za pozornost hezká černá trať č. 3, která je široká a přehledná, zato černá č. 12 má několik záludných úseků.

Naší nejoblíbenější byla panoramatická červená trať č. 10, která jako jediná nabízí velkolepé pohledy k severu a do údolí Innu. Jakési páteřní tratě střediska tvoří spodní části modré č. 1 a červené č. 2: velmi široké svahy mezi střední a spodní stanicí. Tady si můžete bezpečně a do sytosti zalyžovat i s malými dětmi, navíc tu najdete hezký snowpark se skoky a překážkami. Středisko disponuje i 6 km dlouhou osvětlenou sáňkařskou dráhou.

Středisko Hochzeiger od Mittelstation

Údolím na běžkách

Kromě vysokohorských tratí na ledovci si v Pitztalu zaběžkujete i v údolí. Celým údolím vedou dobře udržované tratě na klasiku i bruslení a v několika místech najdeme i boční okruhy různé náročnosti. V nedalekém Wennsu najdeme závodní běžkařské tratě.

Páteřní trasa Talloipe začíná nedaleko stanice na ledovec ve výšce 1 743m a končí po 22 km ve výšce 563 m. Výškový rozdíl je tedy značný a na jednosměrný výlet můžete klidně vzít i děti. Opačným směrem se můžete v případě potřeby vyvézt busem, který zde běžkaře vozí zdarma.

Arzler Alm Trasa Talloipe vede celým údolím.

Trasa Talloipe nabízí spoustu výhledů, vede po loukách, občas se přimkne k divokému potoku nebo skrz les. Orientace je velmi snadná, protože stále pojedete údolím. V případě potřeby můžete na vyznačených místech trasu opustit a nasednout na autobus.

Vyzkoušeli jsme i sáňkařskou trať, která vede od salaše Arzler Alm do údolí. Arzler Alm leží vysoko nad údolím ve výšce 1 067 m a užijete si odtud hezkých výhledů. Cesta k salaši bývá udržovaná, i když v době naší návštěvy jsme horní část museli prošlapávat hlubším sněhem. Přes informace na webových stránkách byla chata zavřená, takže není jistota, že zde v zimě najdete otevřeno.

Může se hodit Doprava Trasa autem z Prahy přes Rozvadov, Mnichov, Innsbruck do St. Leonhard měří 630 km a ujedete ji za 6 hodin. Variantou je jet přes Fernpass, kudy ujedete jen 550 km za přibližně stejnou dobu; ušetříte tak za rakouskou dálniční známku, ale zdrží vás průjezd Mnichovem. Ubytování Údolí nabízí širokou nabídku ubytování všech kategorií. Ubytování můžete vyhledat a zarezervovat na oficiálních stránkách střediska http://www.pitztal.com Skipasy Ledovec a Rifflsee mají společné skipasy, celodenní stojí 43 eur (děti 26 eur, do 10 let zdarma v doprovodu rodičů), pětidenní 177 eur (děti 106 eur). Hochzeiger celodenní 38 eur (děti 25 eur, do 10 let zdarma v doprovodu rodičů), pětidenní 165 eur (děti 99 eur). Existuje i společný pas pro Hochzeiger ski resort, Pitztal Glacier, Rifflsee a Imster Bergbahnen; pětidenní pas stojí 190 eur (děti 116 eur).