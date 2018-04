Pískovec očima slepého lezce

Jistící pomůcky



Kruh

Slouží přesně jako kruh na přivazování krávy, ze kterého se vyvinul. Prvovýstupce nejprve vyseká do skály hlubokou díru, do ní vloží několik desítek centimetrů dlouhý železný dřík zakončený masivním kruhem a utemuje ho olověnými pilinami. Nakonec všechno zabetonuje. Dnes se místo betonu a pilin občas používají speciální lepidla nebo malty. Smyčka

Plochý popruh nebo kus kulatého lana lze omotat okolo skalního zubu, ovázat okolo skalních hodin (dvě díry do skály proti sobě, kudy jde prostrčit smyčka), anebo pomocí uzlu zaseknout do skalní trhliny. Slaňovací kruh

Z vrcholů věží se lze většinou dostat jen spuštěním po laně. Slaňovací kruh je proto zabetonovaný na okraji věže. Jím se protáhne na dvojito lano jako niť uchem jehly, po něm horolezci slaní dolů a lano za jedem konec stáhnou k sobě dolů. POZOR!

Kruhy jsou stabilní a při lezení se nechávají na místě. Smyčky zakládá prvolezec a druholezec je potom vybírá a bere s sebou. Nikdy ovšem není možné na tyto pomůcky spoléhat stoprocentně! Smyčka se může vytrhnout, rezavý kruh se přelomí a slaňovací kruh vyviklá. Nehledě na to, že během jištěného pádu je možné trefit skalní polici a zlámat si kosti, karabina se může nešťastnou náhodou otevřít a lano z ní vyskočí, nebo spadneme ještě pod prvním jištěním a let skončí na zemi. Horolezectví je nebezpečný sport!