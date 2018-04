Písek na Bondi

Nejznámější pláž v Sydney.

Na nejslavnější pláži Austrálie ještě před několika lety břichatí polonazí strážci veřejné mravnosti ve žlutých slamácích měli obrovskou zábavu z toho, že vyváděli děvčata v bikinkách z pláže k všeobecnému žalu nesčetných do bronzova opálených Apolonů. Bondi je kilometr a půl nedotčeného bílého písku rozdrceného na prach mohutnými modrými vodami Pacifiku. Místo, kde je plavání nebezpečné a kde můžete jedině poskakovat na místě se stoupajícím mořem. Ale je to osvěžující, atletické, jen dávejte pozor na to, zda chcete přemoci vlnu, nebo zda vlna nemilosrdně přemůže vás. Pokud už toho máte dost, můžete zajít do jedné z mnoha galerií, restaurací, obchůdků a barů v okolí. Jen pozor na jezdce na kolečkových bruslích, kličkující elegantně, ale proklatě rychle po promenádě. Na promenádě, za dětskými kočárky a zaparkovanými toyotami, jsou místa, kde se dá jíst a kde jsou zmrzlinové stánky, kam zajdou všichni. Právě tam narazíte na dívku, která třeba leží na písku vedle vás, ale zůstala by neviditelná.