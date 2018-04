Písečné duny útočí na Čínu

"Za mého mládí se tu všechno jen zelenalo. Teď je všude jen písek. Máme ho všude, zalézá za šaty, dráždí oči a zanáší plíce," popisoval stařík. "Nemáme peníze, abychom se přestěhovali," vyprávěl v časopise Asiaweek jiný farmář. "Nedá se nic dělat, jen odhrabovat písek a čekat, co se stane."

Jen málo lidí si představuje Čínu jako zemi obrovských pouští. Přesto je to tak. Přes 27 procent její rozlohy pokrývá jen písek a kamení. A co je horší, každoročně se v neplodnou pustinu promění dalších 2500 kilometrů čtverečních země. Přímé dopady tohoto jevu bezprostředně ohrožují na 110 milionů lidí. Premiér Ču Žung-ťi začal pořádně bít na poplach až letos v květnu, poté co z Gobi udeřily na Peking tak silné písečné bouře, jaké nikdo nepamatuje. O tom, že nejde o legraci, svědčí i fakt, že "útok pouště" se stal jedním z hlavních bodů říjnového zasedání vládnoucí komunistické strany.

Co se to děje? ptají se šokovaní Číňané. Experti jim nedokážou jednoznačně odpovědět, shodují se však v jednom: čínské pouště jsou opravdu na postupu, příkladně k Pekingu se přibližují přinejmenším o tři kilometry ročně. Podobná hrozba visí i nad dalšími rozlehlými oblastmi Číny, nejvíce na severozápadě. Podle badatele Ning Ta-tchunga je jednou z hlavních příčin obrovská spotřeba dřeva na topení, nadměrné spásání trávy dobytkem a přílišné zatěžování zemědělské půdy. Zdejším farmářům se sice nelíbí postupující zkáza krajiny, nicméně ještě méně se chtějí vzdát svých návyků.

"Teď chtějí, abych přestal osívat půdu," stěžoval si v Asiaweeku jeden z nich. "Vláda mi sice slíbila trochu rýže a nějaké peníze, ale bojím se, že budu hladovět." Moratorium na vypásání stepí a obdělávání půdy se úřady snaží prosadit v řadě oblastí - nikdo netuší, na jak dlouho. Mnohým vesničanům nabídly práci v zelené armádě sazečů nových stromů. Mnozí ekologové v Pekingu však tvrdí, že vláda se k problému postavila nekoncepčně. Nadměrné zatěžování půdy, čerpání vodních zdrojů, klimatické změny, postup pouště, to všechno spolu souvis í, říkají. A úřady to neberou v potaz.