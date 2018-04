Bezpečné létání? Čtyři z deseti pilotů usnou v kabině, ukázal průzkum

Průzkumu Evropské asociace pilotů (ECA, European Cockpit Association) pro rok 2012 se zúčastnilo asi šest tisíc pilotů z celé Evropy. Více než polovina přitom přiznala, že únava během letu ovlivňovala jejich výkon. Z těch, kdo se necítili dobře, pak 79 procent připustilo, že se to stalo "někdy" nebo "často", napsal napsal britský list Telegraph.

Dalším zjištěním je, že 70 až 80 procent pilotů by nikdy oficiálně nepřiznalo, kvůli obavám ze ztráty zaměstnání, že se necítili během letu dobře.

Podle ECA nejsou výsledky ankety žádným překvapením a jen potvrzují, že díky dlouhým službám, pohotovostním příslužbám, nočním letům i často se měnícím letovým plánům piloti bývají extrémně dlouho bez řádného spánku.

ECA chce nyní alarmujícími výsledky průzkumu apelovat na Evropský úřad pro bezpečnost civilního letectví (EASA), aby připravil pilotům lepší podmínky a tím zajistil bezpečnost letů. Zároveň kritizuje poslední návrhy z října tohoto roku, které by výhledově měly sjednotit pravidla pro všechny země EU. Podle nich piloti musí být schopni přistát bezpečně s letadlem poté, co jsou vzhůru 22 hodin, noční lety mohou trvat až 11 hodin a piloti by měli zvládnout sedm časných startů za sebou v jednom tahu.