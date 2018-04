Pilota zatkli těsně před odletem. Kvůli podezření, že je opilý

Policie zatkla pilota ještě na terminálu před nástupem do letadla v neděli 10. února, detaily až nyní zveřejnil britský list Telegraph.

Muže, který skončil po zatčení ve vězeňské cele, propustili krátce poté na kauci. Podle Thomson Airways policie sice nakonec nevznesla žádné obvinění, aerolinka však případ dál prošetřuje a kapitána dočasně zbavila funkce.

Zůstává nejasné, jak se policie o stavu kapitána či požitém alkoholu dozvěděla.

Pilot i palubní personál mají podle britských zákonů zákaz požívání alkoholu, legálně mohou mít v krvi pouze čtvrtinu toho, co motoristé. Zatímco motoristé mají maximální povolený limit alkoholu v krvi 0,8 promile, piloti jen 0,2 promile.

Není to poprvé, co se na letišti v Birminghamu řešil alkohol či podezření z opilosti. Loni v září soud uložil pokutu 24leté letušce společnosti Emirates Stephanii Partingtonové za to, že kvůli opilosti nebyla schopná vykonávat svoji práci.