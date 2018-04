Pilota oslnil vojenský laser. Letadlo se muselo vrátit na letiště

16:36 , aktualizováno 16:36

Musíme se vrátit na Heathrow, našeho pilota zasáhl laser. Toto nouzové volání přijala v noci z neděle na pondělí letištní věž od kapitána letu společnosti Virgin Atlantic z Londýna do New Yorku. Nebezpečný incident nyní vyšetřuje policie, pachateli hrozí až pět let vězení a pokuta 5 000 liber (174 tisíc korun).