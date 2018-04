Picassův boj za svobodu je k vidění v Liverpoolu

Liverpool je pulzující město zvuku, umění a má bohatou historii, takže se zde rozhodně nebudete nudit!

V britské metropoli hudby, umění a kultury, se nachází celkem šest oblastí, které jsou zapsané na seznam památek světového dědictví UNESCO. Liverpool byl v roce 2008 zvolen evropským městem kultury a najdete zde více historických budov, muzeí a galerií, než v kterémkoli jiném britském městě kromě Londýna. Je to jedno z mála měst na světě, kde se nacházejí dvě katedrály! Obě stavby patří mezi skvosty britské architektury, jejich velkolepost vás ohromí.

VisitBritain zve všechny obdivovatele umění do Tate Liverpool. Galerie moderní a současné tvorby sídlí v jedné z památkových budov UNESCO – v přístavních docích Albert Docks. Od 21. května do 30. srpna zde bude kromě stálých sbírek Tate Collection http://www.tate.org.uk/collection/, k vidění výstava nazvaná "Pablo Picasso - Mír a svoboda".

Název napovídá, že tématem expozice bude nejen mapování části umělcovy tvorby, ale i pokus o nový vhled do života moderního umělce, zejména co se týče jeho politického smýšlení. "Mír a svoboda" jsou ústředními tématy tvorby z let 1944 – 1973.

Picasso se od 40. let začal angažovat v politice, v roce 1944 vstoupil do komunistické strany. Expozice přináší divákům do Británie díla, která nebyla na Ostrovech nikdy předtím vystavena. Vystaveno bude celkem 150 prací španělského malíře.

Zřejmě nejznámnějším vystaveným dílem bude Holubice míru, která se stala symbolem mírového hnutí po celém světě. Picasso měl k holubům zvláštní vztah, protože jeho otec je choval a jeho sestra se jmenovala Paloma, což je španělský výraz pro holubici.

Poprvé je připravena výstava zaměřená na politickou tvorbu a divák má možnost hodnotit například to, jak Picasso vnímal počátky Studené války. Svérázný kubistický umělec volil jednoduché estetické prvky, pomocí kterých zachytil protiklady mezi západním a východním světem. )

Pro Picassa je typický velice svérázný styl malby a od dob, kdy vytvořil obraz Guernica (1937) se posunul a na vystavených dílech je vývoj patrný. Zřejmě nejvíce politicky působí malba Pomník španělům, kteří zemřeli pro Francii, obrázek si ale v Liverpoolu udělejte sami.

Máte možnost vidět obrazy The Channel House a picassovskou parafrázi na tradiční malbu Znásilnění Sabinek, několik slavných zátiší – mimo jiné Zátiší s kytarou či Zátiší s lebkou. Výstava zachycuje pokročilé období malířovy tvorby a poukazuje na fakt, že Picassův vliv na současné umění je stále značný.

Jednoduše si objednejte vstupenky online.

A nenechte si ujít příležitost shlédnout díla velikána umění 20. století. Pro nejvěrnější fanoušky připravila galerie Tate Liverpool knihu, která zachycuje právě toto období malířovy tvorby. Knihu si můžete zakoupit zde.

Sami si vyberte, v jakém období se vydáte do Liverpoolu, protože po celou letní sezónu čeká na návštěvníky velké množství zajímavých akcí od hudebních festivalů, přes sportovní události, aktivity pro rodiny s dětmi a další kulturní události. Více informací o tom, co se právě děje v rodišti Beatles hledejte na webu.